شريف سلامة يكشف لـ"الدستور" تفاصيل عودته للسينما بـ"أسد أسود"

يعود الفنان شريف سلامة إلى تقديم أعمال سينمائية من جديد وذلك بفيلم “أسد أسود” الذي يخوض بطولته النجم محمد رمضان وذلك بعد فترة من الغياب عن تقديم أعمال سينمائية لجمهوره وتركيزه في المسلسلات التلفزيونية.

وقال شريف سلامة، إن السبب الرئيسي الذي حمسه للمشاركة في فيلم “أسد أسود" هو المخرج والمؤلف محمد دياب والذي يعتبره واحدا من أهم المخرجين الشباب في الوقت الحالي، مشيرا إلى أنه تعاون معه من قبل من خلال مسلسل "السهام المارقة".

وأضاف لـ"الدستور"، أنه على المستوى الشخصي والمهني يكن للمخرج والمؤلف محمد دياب كل الاحترام والتقدير فهو صديق عزيز ويعتز بصداقته، مشيرا إلى أن قصة فيلم “أسد أسود” مختلفة وحساسة والفيلم يعتبره واحدا من أهم الأعمال السينمائية التي سيكون لها إضافة قوية له وللنجم محمد رمضان في تاريخهم الفني، مؤكدا أنه سيقدم خلال أحداثه دورا سيكون مفاجأة كبيرة للجمهور خاصة وأن العمل تدور أحداثه في حقبة زمنية محددة سيتم الإعلان عنها.

أبطال فيلم أسد أسود

فيلم أسد أسود يشارك في بطولته كل من محمد رمضان، خالد الصاوي، ماجد الكداوني، وشريف سلامة، وتقدم البطولة النسائية الفنانة اللبنانية رزان جمال، ومن السودان كل من إسلام مبارك ، ومحمود السراجي، وعدد آخر من الفنانين.

آخر أعمال شريف سلامة الفنية

وعرض للفنان شريف سلامة الفترة الماضية مسلسل “كامل العدد +1” ضمن موسم دراما شهر رمضان المنقضي وحقق العمل الذي شارك في بطولته النجمة دينا الشربيني ردود أفعال قوية بين الجمهور المصري والعربي.