خريطة حفلات نجوم الغناء للفترة المقبلة

يستعد عدد من نجوم الغناء من مصر والوطن العربي على احياء حفلات غنائية في مصر ودول مختلفة حول العالم ويشهد عالم الغناء والحفلات انتعاشة قوية الفترة المقبلة خاصة بعد انتهاء شهر رمضان المبارك والاستعداد لموسم صيف 2024.

ويرصد الدستور في السطور التالية خريطة حفلات نجوم الغناء

حفل علي الحجار

تطلق دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، بالتعاون مع النجم على الحجار، ثاني عروض مشروعه الفني 100 سنة غُنا، من خلال حفل ضخم يحييه يوم الأحد الموافق 28 أبريل الجاري، على المسرح الكبير، بمصاحبة الأوركسترا الموسيقية، وقيادة المايسترو العالمي يوسف صادق، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة.

ويحمل الحفل الثاني من مشروع “١٠٠ سنة غنا” اسم الموسيقار الكبير الراحل محمد فوزي، ويقدم خلاله الحجار برنامجا فنيا مميزا، يتضمن مختارات من أهم وأشهر أعمال محمد فوزي، إلى جانب معلومات وتسجيلات نادرة، فى شكل غنائى درامي استعراضي.

حفل آمال ماهر

تستعد النجمة آمال ماهر لاحياء حفل غنائي ضخم بعد فترة من الغياب يوم الجمعة المقبل الموافق 19 أبريل الجاري داخل إحد المسارح الشهيرة بمنطقة التجمع الخامس، ومن المقرر أن تشدو آمال ماهر بباقة من أغانيها المتميزة، القديمة، والحديثة التي حققت نجاحًا، وتصدرت مؤشرات البحث على مواقع التواصل، والمنصات الموسيقية المختلفة.

جولة أحمد سعد الغنائية في أوروبا

وتبدأ حفلات أحمد سعد في هذه الجولة يوم 20 إبريل في نيوجيرسي، ويوم 21 إبريل في واشنطن، ثم في يوم 26 إبريل في هيوستن، ويوم 27 إبريل في تورنتو، ويوم 3 مايو في ديترويت، ويوم 5 مايو في لوس أنجلوس.

حفلي الموسيقار عمر خيرت

يستعد الموسيقار العالمي عمر خيرت، لاستئناف سلسلة حفلاته الأوبرالية الشهرية، عقب إجازة عيد الفطر المبارك، من خلال أمسيتين ضخمتين يحييهما على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، الثلاثاء والأربعاء 23 و24 أبريل الجاري، بمشاركة الأوركسترا الموسيقية وقيادة المايسترو العالمي ناير ناجي.

حفل الموسيقار هاني شنودة

يستعد الموسيقار هاني شنودة لتقديم حفله الموسيقي، الجمعة المقبل الموافق 26 أبريل الجاري بمسرح أركان الشيخ زايد.

يتضمن الحفل العديد من المفاجآت لجمهوره، منها تعاونه مع أوركسترا كاملة بقيادة المايسترو محمود بيومي، ويقدم معها أعمالا جديدة ومختلفة، منها الموسيقي التصويرية التي قدمها مؤخرًا لمسلسل "حالة خاصة" للمخرج عبدالعزيز النجار، الذي عرض قبل الموسم الرمضاني، وحقق نسب مشاهدة عالية وتصدر الترند لأكثر من مرة لتكون المرة الأولى التي يقدم فيها موسيقي المسلسل في حفل جماهيري.

حفل حازم شاهين

يستعد الفنان والملحن حازم شاهين، لإحياء حفل فني ضخم، بمصاحبة فرقته الموسيقية، يوم الخميس المقبل الموافق 18 أبريل الجاري، على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد.

حفل عاصي الحلاني

يستعد النجم اللبناني عاصي الحلاني لاحياء حفل غنائي ضخم وسط جمهوره من الجالية العربية بلندن في يوم 18 يونيو المقبل.

ويقام حفل عاصي بلندن على خشبة مسرح “أديلفي” هو مسرح “ويست إند”، ويقع في شارع ستراند بمدينة ويستمنستر وسط لندن.

جولة فريق كايروكي الغنائية

يستعد فريق كايروكي لإحياء جولة غنائية في عدد من الدول الأوروبية خلال الفترة المقبلة وتبدأ الجولة في يوم 3 من شهر مايو المقبل بحفل في برلين وفي اليوم التالي في لندن وفي يوم 7 مايو يحيي الفريق حفل في أوتريخت، وفي يوم 10 مايو حفل آخر في ميلان، ليختتم الفريق الجولة الغنائية في يوم 11 مايو بالعاصمة الفرنسية باريس.