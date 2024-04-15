هنادى مهنا تحتفل بفوز الزمالك: "ربنا جبر بخاطرنا"

احتفلت الفنانة هنادي مهنا بفوز فريق نادي الزمالك لكرة القدم على غريمه النادي الأهلي في المباراة التي جمعت بين قطبي الكرة المصرية اليوم الإثنين، باستاد القاهرة الدولي ضمن بطولة دوري النيل.

وانتهت المباراة بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد للنادي الأهلي ونشرت “هنادي” صورة لها من أمام استاد القاهرة الدولي وهى مرتدية “تي شيرت” نادي الزمالك وعلقت: “زماااااالك .. أول مرة أروح استاد مصر وربنا جبر بخاطرنا.. الحمدلله”.

مباراة الزمالك والأهلي

وتغلب الزمالك على نظيره الأهلي بهدفين لهدف، في قمة الدوري مساء اليوم الإثنين على ستاد القاهرة ضمن لقاء مؤجل من الجولة العاشرة.

الفوز رفع رصيد الزمالك إلى 21 نقطة في المركز العاشر، بينما وقع الأهلي في المركز التاسع بنفس رصيد النقاط.

وانفرد “الجزيري” بمرمى شوبير بالدقيقة 44، بعد تمريرة رائعة من ناصر ماهر ليراوغه ويسدد في مرماه، وأدرك أحمد عبدالقادر البديل التعادل بالدقيقة 73، بتسديدة داخل منطقة الجزاء بعد عرضية رضا سليم

ومن كرة مشتركة داخل منطقة الجزاء، تمكن الجزيري من إحراز الهدف الثاني بتسديدة قوية داخل منطقة الجزاء بالدقيقة 86.

آخر أعمال هنادي مهنا

كان آخر أعمال الفنانة هنادي مهنا مسلسل جودر والذي عرض في الموسم الرمضاني المنقضي والذي ينتمى إلى نوعية دراما التراث التاريخي التخيلي فى إطار الفانتازيا، ويرصد حكاية من حكايات ألف ليلة وليلة، وهى حكاية الصياد (جودر ابن عمر المصري)، الذي يواجه العديد من الصعوبات، وحكاية مسلسل جودر ألف ليلة وليلة، وجودر هى إحدى الشخصيات الخيالية، التي يضمها كتاب القصص الشهير، مثل شخصية الملك شهريار وشهرزاد والوزير جعفر، وهم شخصيات في القصة الرئيسية، وسندباد وشاه زمان ومرجانة وغيرهم، وهم من شخصيات قصص شهرزاد