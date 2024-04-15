الإثنين 15 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

ناقد فني لـ"الدستور": "الحشاشين" أعظم إنجازات الشركة المتحدة في رمضان 2024

الناقد الفني محمد
الناقد الفني محمد عبد الرحمن

أشاد الناقد الفني والكاتب الصحفي محمد عبد الرحمن بدور الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في زيادة الوعي الثقافي والمعلوماتي للمجتمع من خلال الأعمال التلفزيونية التي تقدمها للجمهور على مدار العام وخاصة خلال سباق دراما رمضان 2024.

وأضاف “عبد الرحمن” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الشركة المتحدة على مدار العامين الماضيين، كثفت جهودها لتحقيق التنوع الدرامي الذي شهدناه خلال سباق دراما رمضان 2024.

وتابع: الجديد التي قدمته الشركة هو العام إنتاج أعمال مختلفة تناقش أكثر من قضية وفكرة كل واحدة بعيدة كل البعد عن الفكرة الآخرى وكذلك استهداف جميع الفئات الفكرية والعمرية من خلال هذة الأعمال.

وأكمل: "الجمهور المهتم بالقضايا السياسية سيجدها في مسلسل "مليحة" والذي استطاع جذب الجمهور منذ عرض الحلقة الأولى، حيث فضح جزء من جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين، وكذلك الفئة التي تحب المسلسلات الأسطورية والخيالية قدم لهم مسلسل "جودر – ألف ليلة وليلة" للنجم ياسر جلال.

 

وعن مسلسل "الحشاشين"، قال “عبد الرحمن” إن العمل قدم للمهتمين بالتاريخ والقضايا الفكرية وكشف عن تاريخ نشأة الجماعات الإرهابية من خلال شخصية حسن الصباح والذي بذل فيه مجهود كبير في عملية البحث عن الشخصيات التي كانت تعيش في ذلك التوقيت والربط بينه وبين جماعات آخرى متشددة معاصرة يعتبر من أكبر الانجازات التي حققتها المتحدة ويدل على المجهود الكبير الذي بذل في هذا العمل.

وأشاد الناقد الفني بتقديم “المتحدة” عملين مقتبسين من روايات مثل مسلسل "إمبراطورية ميم" للنجم خالد النبوي والتي تعيد مرة آخرى احياء ذكرى الأديب إحسان عبد القدوس دراميا بالإضافة إلى مسلسل "عتبات البهجة" مشيرا إلى أن هذا الرقم يعتبر جيد للغاية خاصة وأن السنوات الماضية كان من النادر أن تجد مسلسلات تلفزيونية مأخوذة من أعمال روائية بالإضافة إلى باقي الأعمال الاجتماعية والدرامية والتي كان هدفها متعة الجمهور واستطاع أن يحقق ذلك على سبيل المثال مسلسل "بابا جه" على المستوى الكوميدي، ومسلسل "بدون سابق إنذار" على المستوى الاجتماعي ففي النهاية استطاعت "المتحدة" أن تقدم وجبة درامية دسمة للجمهور بها جميع أنواع الدراما التلفزينية المميزة والمختارة بعناية شديدة.

الناقد الفني محمد عبد الرحمن محمد عبد الرحمن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المتحدة الموسم الرمضاني مليحة جودر الحشاشين

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