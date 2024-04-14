مصطفى الكيلانى لـ"الدستور": المتحدة منظومة كاملة قدمت موسمًا رمضانيًا متميزًا ومتطورًا

قال الناقد الفني مصطفى الكيلاني، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أحدثت هذا العام من خلال الموسم الرمضاني طفرة درامية كبيرة ومن أهم أسبابها هي الكتابة والسيناريوهات وقصص هذه الأعمال الجيدة، وهذا يعود أن معظم الأعمال بدأ تصويرها عقب الانتهاء من قدر كبير من السيناريو الخاص بها، مما أدى إلى تنفيذها بشكل جيد وخروجها بصورة أكثر من رائعة للجمهور المصري والعربي.

وأشار في تصريحات لـ"الدستور" إلى أن من ضمن الأعمال التي كتب نصها بشكل كامل قبل التصوير مسلسل "المعلم" للنجم مصطفى شعبان، ومسلسل "لحظة غضب" للنجمة صبا مبارك، ومسلسل "حق عرب" للنجم أحمد العوضي، و"الحشاشين" للنجم كريم عبدالعزيز، ومسلسل "جودر" للنجم ياسر جلال.

وأضاف أن الشركة المتحدة وفرت كافة الإمكانيات لخروج الأعمال بشكل أكثر من رائع، وهناك أكثر من عمل تم استخدام التقنيات الحديثة والجرافيك في تنفيذ مشاهده مثل مسلسل "الحشاشين" ومسلسل "جودر – ألف ليلة وليلة"، والذي صنع حالة خاصة لهذه الأعمال وكنا نفتقد لمثل هذه التقنيات لسنوات عديدة وهذه الأعمال أثبتت أن مصر لديها مبدعين يستطيعون مواكبة الأعمال العالمية والتطور التكنولوجي الكبير الذي حدث على مستوى صناعة الفن.

وأشاد "الكيلاني" بصناع مسلسلي "الحشاشين" و"جودر" والذي كان وراء الكاميرا نخبة كبيرة من الصناع المتميزين والدارسين لمجالهم، وكان لكل منهم مهمة خاصة لخروج هذه الأعمال بهذا الشكل المتميز سواء على مستوى الملابس أو الديكور أو المراجعة التاريخية للأحداث وكذلك مديري التصوير.

وأشار إلى أن هذه الأعمال التي قدمت على مدار الموسم الرمضاني المنقضي تدل على أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية هي منظومة كاملة تنفذ جميع الأعمال الفنية بشكل احترافي ومتميز.