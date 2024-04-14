المخرج خالد جلال يشيد بأداء قناة "الوثائقية"

أشاد المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى بوزارة الثقافة بأداء قناة الوثائقية المصرية والتابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كما تقدم بالشكر لجميع العاملين بالقناة.

ونشر خالد جلال عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” صورة اللوجو الرسمي بقناة الوثائقية وعلق على الصورة قائلا: “قناة ( الوثائقية ) المصرية.. راقية و مشرفة.. سعيد بمتابعتها.. شكرا للقائمين عليها.. لا قوة إلا بالله”.

وتعتبر قناة الوثائقية هي أول قناة مصرية متخصصة في إنتاج الأفلام الوثائقية وإذاعتها واطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في يوم 19 فبراير من العام الماضي.

تردد قناة الوثائقية

يمكن معرفة تردد القناة على النايل سات وفقًا لما يلي:-

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12303.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز:

تصحيح الخطأ: 5/6.

كيفية ضبط تردد القناة الوثائقية

من أجل القيام باستقبال تردد القناة على الجهاز التلفاز وفقًا للخطوات التالية:-