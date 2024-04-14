الأحد 14 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

المخرج خالد جلال يشيد بأداء قناة "الوثائقية"

المخرج خالد جلال
المخرج خالد جلال

أشاد المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى بوزارة الثقافة بأداء قناة الوثائقية المصرية والتابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كما تقدم بالشكر لجميع العاملين بالقناة.

ونشر خالد جلال عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” صورة اللوجو الرسمي بقناة الوثائقية وعلق على الصورة قائلا: “قناة ( الوثائقية ) المصرية.. راقية و مشرفة.. سعيد بمتابعتها.. شكرا للقائمين عليها.. لا قوة إلا بالله”.

وتعتبر قناة الوثائقية هي أول قناة مصرية متخصصة في إنتاج الأفلام الوثائقية وإذاعتها واطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في يوم 19 فبراير من العام الماضي.

 

تردد قناة الوثائقية

يمكن معرفة تردد القناة على النايل سات وفقًا لما يلي:-

القمر الصناعي: النايل سات.
التردد: 12303.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز:
تصحيح الخطأ: 5/6.

كيفية ضبط تردد القناة الوثائقية

من أجل القيام باستقبال تردد القناة على الجهاز التلفاز وفقًا للخطوات التالية:-

  • في البداية عليك تشغيل جهاز الاستقبال.
  • ومن ثم القيام باختيار الإعدادات من الشاشة الرئيسية.
  • بعدها القيام بضبط التركيب من القائمة.
  • اختيار إضافة القناة.
  • تحديد القمر الصناعي “النايل سات”.
  • إضافة التردد.
  • وبعدها الضغط على “بحث”.
  • ليتم تنزيل القناة في النهاية ومن ثم الضغط على حفظ.

 

لمخرج خالد جلال خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى بوزارة الثقافة الوثائقية المتحدة للخدمات الإعلامية المتحدة تردد قناة الوثائقية قناة الوثائقية

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