الخميس 11 أبريل 2024
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فن

عبدالفتاح الجرينى يطرح أغنيته الجديدة "خبط خبط" احتفالًا بعيد الفطر (فيديو)

عبد الفتاح الجريني
عبد الفتاح الجريني

طرح النجم عبد الفتاح الجريني، أحدث أغانيه التي تحمل اسم "خبط خبط" تزامنًا مع احتفالات عيد الفطر المبارك، وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وتعاون الجريني في أغنية "خبط خبط" مع كل من الشاعر الغنائي مصطفى حدوتة والملحن وليد العطار والموزعان الموسيقيان إيهاب كلويبكس وديزل وتقول كلمات الأغنية: ميعجبنيش العجب وانتي عجباني، معرفش حد غيرك وانتي عرفاني، ميقلقنيش القلق وانتي قلقاني، هتعملي فيا إيه بس تاني، ميسحرنيش السحر وانتي سحراني، ميشغلنيش الناس وانتي شغلاني، دا انا بقيت واحد تاني، وخبط خبط في دماغي خبط خليتي برج من نافوخي طار وضغط ضغط على قلبي ضغط.

 

وطرح مؤخرا النجم المغربي عبدالفتاح الجريني أغنية تحمل اسم "على بالي" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان وتوزيع عبدالمغيث، وميكس وماستر جلال حمداوي.

يذكر أن جريني بدأ مسيرته الفنية بعد مشاركته فى برنامج "نجوم العرب" عام 2007، وشارك في تقديم عدة برامج تلفزيونية منها: كوك استوديو، وريفالكس، وساعة سعيدة.

وأصدر جريني عدة ألبومات ناجحة، منها: عايش حياته، يا خسارتك في الليالي، 3 كلمات، إضافة إلى العديد من الأغانى المنفردة، أبرزها: وحياة عينيك، جبارا فان، أشوف فيك يوم، جنبك على طول، وال ايه وال ايه، أبو خد عنابي، أوقات، وحياة عينيك، بحب اشوفك، يا بخت النوم، حب غريب، أحلى مافي الدنيا، وفر كلامك، وغيرها .

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