حسن الرداد لـ"الدستور": الشركة المتحدة قدمت دعمًا كبيرًا لدراما رمضان 2024

وجه النجم حسن الرداد رسالة شكر لجميع العاملين بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على الإنتاج الدرامي المتميز والدعم الكبير لمسلسله الأخير "محارب" الذي شارك بقوة في سباق دراما رمضان 2024.

وقال حسن الرداد في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية شركة كبيرة وفي رحلة التعاون معها، قدمت دعمًا كبيرًا على جميع المستويات سواء من خلال الدعاية التي تقدمها للعمل عبر السوشيال ميديا وفي الشوارع بمختلف المحافظات أو عبر شاشات التليفزيون.

وأضاف أن الشركة المتحدة لديها قدرة على انتقاء أعمال تليفزيونية تليق بالجمهور المصري والعربي والتي تحتوي على تناغم وتنوع كبير في قوالبها الدرامية بين الأعمال الشعبي والأكشن والرومانسي والكوميدي والتاريخي التي تناسب جميع أذواق الجمهور.

وتابع: "استمتعت بالتعاون معهم وسعيد بنجاح مسلسل محارب وردود أفعال الجمهور القوية حول العمل واتمنى أستمرار التعاون معهم".

أبطال مسلسل محارب

أبطال مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي، نرمين الفقي، منة فضالي، تامر عبدالمنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني، نور محمود.

يشارك العمل الدرامي التمثيل عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عنان، كريم العمري، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثي محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي.

ودارت قصة وأحداث مسلسل محارب في إطار تشويقي حول محاربة بعض الأشرار، يواجههم عزيز الشاب الصعيدي ويعيش مع أسرته في القاهرة، ليكتشف سرًا كبيرًا يغير حياته عندما اضطر للعمل لإعالة أسرته بعد وفاة والده لكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته ويدخله في صراعات.