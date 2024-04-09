الثلاثاء 09 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

أفلام عيد الفطر 2024.. قصة وإعلان فيلم "فاصل من اللحظات السعيدة" قبل طرحه

أبطال فيلم فاصل من
أبطال فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

تستقبل دور العرض السينمائي فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة” الذي يخوض بطولته الفنان هشام ماجد والفنانة هنا الزاهد والذي يشارك ضمن موسم أفلام عيد الفطر 2024.

وتستقبل السينمات الجمهور لحضور فيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة” في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، ويرصد الدستور في السطور التالية تفاصيل فيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة” والإعلان الدعائي:

الكوميديا تسيطر.. خريطة أفلام عيد الفطر 2024

قصة فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي ممزوج ببعض الرومانسية حول زوجين تقع لهما العديد من المشاكل، إلى أن تفتح بوابة بالصدفة تقودهما إلى العوالم الموازية.

الإعلان الدعائي لفيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

طرحت الشركة المنتجة لفيلم فاصل من اللحظات اللذيذة الإعلان الدعائي الرسمي للفيلم الأيام الماضية والذي احتوى على مجموعة من اللقطات الطريفة والكوميدية التي جمعت أبطال العمل.

 

أحمد سعد يغني الأغنية الدعائية لفيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

ويقدم النجم أحمد سعد الأغنية الدعائية لفيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة” وتحمل الأغنية اسم “يابن المحظوظة” ومن المقرر طرحها كاملة خلال الساعات القليلة المقبلة عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية والقنوات الفضائية ومحطات الإذاعة.

 

أبطال وصناع فيلم  فاصل من اللحظات اللذيذة

ويشارك في بطولة فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة كل من:

  • الفنان هشام ماجد.
  • الفنانة هنا الزاهد.
  • الفنان محمد ثروت.
  • الفنان بيومي فؤاد.
  • الطفل جان رامز.
  • الفنان طه دسوقي (ضيف شرف).
  • الفنانة غادة إبراهيم (ضيفة شرف).
  • تأليف شريف نجيب.
  • إخراج أحمد الجندي.

ويعد فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة هو التعاون الثاني بين هنا الزاهد وهشام ماجد في السينما، حيث ينتظر الثنائي عرض فيلم بضع ساعات في يوم ما" المأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم، وتم الانتهاء من تصويره قبل عدة أشهر.

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