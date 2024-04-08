الكوميديا تسيطر.. خريطة أفلام عيد الفطر 2024

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق موسم أفلام عيد الفطر 2024، والذي يشهد مشاركة أكثر من عمل سينمائي من المنتظر طرحها للجمهور بدور العرض السينمائية، ويتنافس عدد من النجوم خلال هذا الموسم على كعكة إيرادات شباك التذاكر.

خريطة أفلام عيد الفطر 2024

ويرصد "الدستور" في السطور التالية الخريطة الكاملة لأفلام عيد الفطر 2024، والتي تغلب عليها الأفلام الكوميدية:

فيلم شقو

فيلم "شقو" مستوحى من رواية أمير اللصوص لتشاك هوجان، وتدور أحداثه فى إطار أكشن تشويقي عن مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالًا إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم، وبسبب اتجارهما فى الأعضاء البشرية، تطاردهم إحدى العصابات.

يشارك في بطولة الفيلم كل من النجم عمرو يوسف، محمد ممدوح، يسرا، دينا الشربيني، أمينة خليل، عباس أبوالحسن، إضافة إلى بعض الفنانين الذين سيظهرون كضيوف شرف، والعمل من إخراج كريم السبكي، وتأليف وسام صبري.

خريطة أفلام عيد الفطر 2024

فيلم عالماشي

تدور الأحداث حول شخصية "هادي هادي عبدالهادي" الشاب الكسول الذي يبلغ من العمر ثلاثين عامًا، ويعيش مع والده وتنقلب حياته رأسًا على عقب عندما يشخصه الأطباء بحالة نادرة تستلزم منه الحركة المستمرة لتجنب إصابته بجلطات في الدم، فيبدأ رحلة كوميدية من المشي الدائم.

يشارك في بطولة الفيلم كل من علي ربيع، كريم عفيفي، صلاح عبدالله، انتصار، عبدالله مشرف، وعدد من نجوم الكوميديا، وهو من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي كيمز وهدير الشريف، وإخراج محمد الخبيري.

خريطة أفلام عيد الفطر 2024

فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي ممزوج ببعض الرومانسية حول زوجين تقع لهما العديد من المشاكل، إلى أن تفتح بوابة بالصدفة تقودهما إلى العوالم الموازية.

يشارك في بطولة الفيلم كل من هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، والطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف شريف نجيب وإخراج أحمد الجندي.

فيلم أسود ملون

تدور أحداث الفيلم حول منظمة حفلات زفاف، والتي تلجأ إلى طبيب نفسي متخصص في العلاقات العاطفية وتحدث مفارقات كوميدية في إطار لايت.

ويشارك في بطولته بيومي فؤاد، أحمد فتحي، رنا رئيس، محمد كيلاني، عصام صاصا، ميس حمدان، إبرام سمير، محمود حافظ، منة عرفة، صبا الرافعي، طاهر أبوليلة، من إخراج حسن البلاسي.