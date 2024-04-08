الإثنين 08 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

الكوميديا تسيطر.. خريطة أفلام عيد الفطر 2024

أفلام عيد الفطر 2024
أفلام عيد الفطر 2024

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق موسم أفلام عيد الفطر 2024، والذي يشهد مشاركة أكثر من عمل سينمائي من المنتظر طرحها للجمهور بدور العرض السينمائية، ويتنافس عدد من النجوم خلال هذا الموسم على كعكة إيرادات شباك التذاكر.

 

خريطة أفلام عيد الفطر 2024

ويرصد "الدستور" في السطور التالية الخريطة الكاملة لأفلام عيد الفطر 2024، والتي تغلب عليها الأفلام الكوميدية:

 

فيلم شقو

فيلم "شقو" مستوحى من رواية أمير اللصوص لتشاك هوجان، وتدور أحداثه فى إطار أكشن تشويقي عن مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالًا إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم، وبسبب اتجارهما فى الأعضاء البشرية، تطاردهم إحدى العصابات.

يشارك في بطولة الفيلم كل من النجم عمرو يوسف، محمد ممدوح، يسرا، دينا الشربيني، أمينة خليل، عباس أبوالحسن، إضافة إلى بعض الفنانين الذين سيظهرون كضيوف شرف، والعمل من إخراج كريم السبكي، وتأليف وسام صبري.

 

خريطة أفلام عيد الفطر 2024

 

فيلم عالماشي

تدور الأحداث حول شخصية "هادي هادي عبدالهادي" الشاب الكسول الذي يبلغ من العمر ثلاثين عامًا، ويعيش مع والده وتنقلب حياته رأسًا على عقب عندما يشخصه الأطباء بحالة نادرة تستلزم منه الحركة المستمرة لتجنب إصابته بجلطات في الدم، فيبدأ رحلة كوميدية من المشي الدائم.

 

يشارك في بطولة الفيلم كل من علي ربيع، كريم عفيفي، صلاح عبدالله، انتصار، عبدالله مشرف، وعدد من نجوم الكوميديا، وهو من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي كيمز وهدير الشريف، وإخراج محمد الخبيري.

خريطة أفلام عيد الفطر 2024

 

فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي ممزوج ببعض الرومانسية حول زوجين تقع لهما العديد من المشاكل، إلى أن تفتح بوابة بالصدفة تقودهما إلى العوالم الموازية.

يشارك في بطولة الفيلم كل من هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، والطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف شريف نجيب وإخراج أحمد الجندي.

 

فيلم أسود ملون

تدور أحداث الفيلم حول منظمة حفلات زفاف، والتي تلجأ إلى طبيب نفسي متخصص في العلاقات العاطفية وتحدث مفارقات كوميدية في إطار لايت.

ويشارك في بطولته بيومي فؤاد، أحمد فتحي، رنا رئيس، محمد كيلاني، عصام صاصا، ميس حمدان، إبرام سمير، محمود حافظ، منة عرفة، صبا الرافعي، طاهر أبوليلة، من إخراج حسن البلاسي.

 

الإفتاء تعلن موعد أول أيام عيد الفطر بعد مغرب اليوم

فيلم شقو افلام عيد الفطر أفلام عيد الفطر 2024 فيلم أسود ملون خريطة أفلام عيد الفطر 2024 الكوميديا تسيطر

مواد متعلقة

مسلسل بقينا اتنين.. تفاصيل أحداث الحلقة 13

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 13.. ميمي جمال تواسي رانيا يوسف وتوجه لها النصائح

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 13.. رانيا يوسف تطلب من شريف منير فض الشراكة بينهما

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 13.. صدام بين "أدهم" و"زين" بسبب تغيير أسم الشركة

بقينا اتنين الحلقة 13.. "ياسمين" تبيع نصيبها في الشركة دون موافقة "أدهم"

منذر رياحنة: الجمهور ينادينى بـ«المعلم عنتر».. وذهبت لأسواق السمك قبل التصوير

مسلسل حق عرب الحلقة 27.. تامر شلتوت يحاول الإيقاع بين كارولين عزمى وأحمد العوضى

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 12.. صدمة جديدة لـ"ياسمين" بعد ذهابها لصلح "أدهم"

الأكثر قراءة

كسوف الشمس 8 أبريل 2024.. هل يُرى فى مصر؟

أسعار الفراخ والبيض اليوم الإثنين 8-4-2024 فى بورصة الدواجن

عاجل|زلزال الغضب يهز إسرائيل.. فشل الحرب على غزة يُشعل التظاهرات ضد حكومة نتنياهو

كواليس سقوط عصابات الأجانب لتجارة الدولار

سيناريوهات تأهل مودرن فيوتشر أمام الزمالك لنصف نهائى الكونفيدرالية الإفريقية

"هدخلك طب عين شمس".. القبض على طالب نصب على طالبة بالخارج في سوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

جودر والحنين للحكايا

لواء.حمدى البطران

السلاح فى الصعيد

ماجد حبته

وعود وتعهدات ليلة القدر

وائل لطفي

أربع رسائل من الرئيس

حسين دعسة

ثلاثة مؤشرات فى مآلات الحرب على غزة

د.أحمد الخميسى

عفريت صحيح.. لكن محترم!

ماجد حبته

داعش يحارب الفلسطينيين!

وائل لطفي

حالة (مأفون هندى)..!

صور

صلاة التروايح من الجامع الأزهر

مباراة الزمالك وفيوتشر فى بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية

فرحة رمضان فى بيوت فيصل

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل|زلزال الغضب يهز إسرائيل.. فشل الحرب على غزة يُشعل التظاهرات ضد حكومة نتنياهو

هزيمة مُذلة أم استعداد لرفح.. أسرار الانسحاب الإسرائيلى المفاجئ من خان يونس

رغم انسحاب جيش الاحتلال.. نتنياهو يتعهد بالقضاء على حركة حماس في رفح