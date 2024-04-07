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مسلسلات رمضان 2024

مسلسل بقينا اتنين.. تفاصيل أحداث الحلقة 13

مسلسل بقينا اتنين
مسلسل بقينا اتنين

شهدت الحلقة الثالثة عشر من مسلسل بقينا اتنين العديد من الأحداث الهامة والشيقة، والذي يخوض بطولته كل من النجمة رانيا يوسف والفنان شريف منير والمعروض عبر قنوات سي بي سي الفضائية ومنصة واتش ات الرقمية.

مسلسل بقينا اتنين أحداث الحلقة 13

شهدت الحلقة الثالثة عشر من مسلسل "بقينا اتنين" أحداثا مثيرة، بعدما انتهت حلقة أمس بذهاب ياسمين "رانيا يوسف" إلى أدهم "شريف منير" لتصالحه، فاكتشفت أنه يجلس مع صديقته الجديدة، فأصيبت بصدمة عاطفية، وطلبت منه أن يتم فض الشراكة بينهما في الشركة، وأن يشتري نصيبها أو تشتري هي نصيبه، ولكنه رفض وطلب منها الهدوء.

حاولت ندى صديقة أدهم الجديدة أن تركب الأحداث وتجذبه له بصوره اكبر، في حين قام ياسر "إدوارد" صديق أدهم بالتأكيد له على أن ياسمين تحبه وغضبت من وجود ندى معه فقررت فض الشراكة.

عادت ياسمين إلى المنزل باكيه واستقبلتها والدتها نادية "ميمي جمال" وقامت بمواستها وطلبت منها أن تنظر لمستقبلها ونفسها حتى لا تصاب باكتئاب.

وذهب أدهم إلى الشركة فوجد ياسمين تعيد طلبها بشراء نصيبه مقابل 8 ملايين جنيه، ولكنه يرفض ثم تقوم ياسمين بالتنازل عن نصيبها إلى ابن خالتها زين، الذي يذهب للشركة ويحاول فرض سيطرته، فيدخل أدهم في صدام معه ويذهب إلى المنزل ويدخل في خناقة مع ياسمين بعدما تنازلت عن نصيبها لزين بدون علمه.

يعود أدهم إلى الشركة ويقرر التواجد يوميا بعدما تنصحه ابنته ريم وحبيبها سيف "يوسف عثمان" بالتواجد لعدم ترك مساحة لزين للتحكم في الشركة، ويرفض أدهم تغيير اسم الشركة أو اللوجو الخاص بها بعدما اقترح زين هذا الاقتراح في الاجتماع.

مسلسل بقينا اتنين موعد عرض الحلقة 14


وتعرض الحلقة 14 من مسلسل بقينا اتنين بطولة النجمة رانيا يوسف والفنان شريف منير مساء غدا الإثنين عقب أذان المغرب مباشرة عبر قناة CBC DRAMA في تمام الساعة السادسة والربع مساء، وعبر قناة CBC العامة في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل، فيما تعرض جميع حلقات مسلسل بقينا اتنين عبر منصة واتش ات الرقمية مقابل اشتراك مادي.

قصة مسلسل بقينا اتنين

مسلسل بقينا اتنين تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي لايت حول 15 حلقة فقط ويناقش الحياة ما بعد طلاق الزوجين ومدى تأثير ذلك على الأبناء.

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 13.. ميمي جمال تواسي رانيا يوسف وتوجه لها النصائح

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 13.. رانيا يوسف تطلب من شريف منير فض الشراكة بينهما

أبطال مسلسل بقينا اتنين

مسلسل بقينا اتنين يشارك في بطولته نخبة من نجوم الفن وهم كل من:

  • شريف منير
  • رانيا يوسف
  • إدوارد
  • ميمي جمال
  • يوسف عثمان
  • نانسي هلال
  • تامر فرج
  • طارق عبد العزيز
  • مروة عبد المنعم
  • عمر طلعت زكريا
  • ياسر الطوبجي
  • عزت زين
  • عزة لبيب
  • تأليف أماني التونسي
  • إخراج طارق رفعت
  • إنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.
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