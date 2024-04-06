مسلسل بقينا اتنين الحلقة 12.. صدمة جديدة لـ"ياسمين" بعد ذهابها لصلح "أدهم"

مسلسلات رمضان 2024..

تعرضت “ياسمين” التي تجسد دورها النجمة رانيا يوسف إلى صدمة جديدة خلال أحداث مسلسل بقينا اتنين المعروض حاليا ضمن مارثون مسلسلات النصف الثاني لشهر رمضان عبر قنوات سي بي سي الفضائية.

احداث مسلسل بقينا اتنين الحلقة 12

وخلال أحداث الحلقة 12 من مسلسل بقينا اتنين بطولة شريف منير الذي يجسد دوره “أدهمم، ورانيا يوسف، ذهبت “ياسمين” إلى “أدهم” من أجل مصالحته وذلك بعد أن اقتنعت بحديث والدتها “نادية” التي تجسد دورها الفنانة ميمي جمال معها ونصائحها لها من أجل العودة له بعد أن قام بطلاقها.

مسلسل بقينا اتنين

وبالفعل تذهب ياسمين إلى منزل "ياسر" الذي يجسد دوره الفنان إدوارد صديق “أدهم” ضمن احداث مسلسل بقينا اتنين الحلقة 12 ، ولكن تحدث مفاجأة جديدة عندما تجد أدهم وبرفقته حبيبته “ندى” التي أهدته بوكيه ورد، فتصدم ياسمين ويصدم أدهم من من المفاجأة لتنتهي الحلقة على حدث شيق فماذا سيفعل الطرفان في الحلقة الثالثة عشر المقرر عرضها غدا الأحد.

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 12

مسلسل بقينا اتنين مواعيد وقنوات العرض

مسلسل بقينا اتنين يعرض عبر قناة CBC DRAMA في تمام الساعة السادسة والربع مساء.

فيما يعرض عبر قناة CBC العامة في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف منتصف الليل.

كما تعرض حلقات مسلسل بقينا اتنين عبر منصة WATCH IT الرقمية مقابل اشتراك مادي.

قصة مسلسل بقينا اتنين

مسلسل بقينا اتنين تدور أحداثه حول 15 حلقة فقط في إطار اجتماعي كوميدي درامي ويتناول العمل قصة إمرأة مطلقة تتحدى نظرة المجتمع لها، ومحاولة التصدي لتأثير قرار الانفصال عليها وعلى أولادها الشباب وكذلك طليقها.



أبطال مسلسل بقينا اتنين

"بقينا اتنين" يشارك في بطولته بجانب كل من الفنان شريف منير، والنجمة رانيا يوسف نخبة من نجوم الفن وهم كل من مروة عبد المنعم، ميمي جمال، عزت زين، محمد نشأت، ياسر الطوبجي، ونبيل علي ماهر، ويوسف عثمان والفنان الراحل طارق عبد العزيز.

مسلسل بقينا اتنين من تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبوذكري، بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.