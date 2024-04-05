مسلسل بقينا اتنين الحلقة 11.. ميمي جمال توبخ رانيا يوسف بسبب تصرفاتها الطائشة

عرضت اليوم الجمعة الحلقة الحادية عشر من مسلسل بقينا اتنين بطولة رانيا يوسف وشريف منير عبر قنوات سي بي سي الفضائية ومنصة واتش ات الرقمية.

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 11

وخلال الحلقة 11 من مسلسل بقينا اتنين جمع مشهد كل من “ياسمين” التي تجسد دورها النجمة رانيا يوسف ووالدتها “نادية” التي تجدسد دورها الفنانة ميمي جمال والتي وبختها بعد عودتها في منتصف الليل.

ووجهت “نادية” إلى ياسمين عدد من التوجيهات والتنبيهات بسبب تصرفاتها الطائشة الفترة الأخيرة بعد طلاقها من زوجها “أدهم” الذي يجسد دوره الفنان شريف منير فيما تقبلت “ياسمين” حديث والدتها بغضب شديد وقالت لها انها إمرأة كبيرة وتعلم جيدا ماذا تفعل لتهددها والدتها بأنها ستترك المنزل في حال استمرارها على هذا الوضع وعدم الحذر في تصرفاتها لتتركها “ياسمين” غاضبة.

مسلسل بقينا اتنين مواعيد وقنوات العرض

مسلسل بقينا اتنين يعرض عبر قناة CBC DRAMA في تمام الساعة السادسة والربع مساء.

فيما يعرض عبر قناة CBC العامة في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف منتصف الليل.

كما تعرض حلقات مسلسل بقينا اتنين عبر منصة WATCH IT الرقمية مقابل اشتراك مادي.

قصة مسلسل بقينا اتنين

مسلسل بقينا اتنين تدور أحداثه حول 15 حلقة فقط في إطار اجتماعي كوميدي درامي ويتناول العمل قصة إمرأة مطلقة تتحدى نظرة المجتمع لها، ومحاولة التصدي لتأثير قرار الانفصال عليها وعلى أولادها الشباب وكذلك طليقها بعد علاقة زوجية استمرت لمدة 25 عاما ولكنها توترت بسبب حالة الفتور بين الزوجين وفقدان الشغف مما يجعلهما يقررا الانفصال بعد زيادة الخلافات بينهما ويؤثر القرار على حياتهما وحياة الأبناء.

أبطال مسلسل بقينا اتنين

"بقينا اتنين" يشارك في بطولته بجانب كل من الفنان شريف منير، والنجمة رانيا يوسف نخبة من نجوم الفن وهم كل من مروة عبد المنعم، ميمي جمال، عزت زين، محمد نشأت، ياسر الطوبجي، ونبيل علي ماهر، ويوسف عثمان والفنان الراحل طارق عبد العزيز.

مسلسل بقينا اتنين من تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبوذكري، بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.

يهمك أيضا: