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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 11.. مواجهة شرسة بين "أدهم" و"ياسمين"

مسلسل بقينا اتنين
مسلسل بقينا اتنين الحلقة 11

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 11.. اجتمع “أدهم” ويجسد دوره الفنان شريف منير، بحبيبته الجديدة “ندى"، وصديقه الفنان إدورد، و"سيف" الفنان يوسف عثمان، داخل أحد المطاعم.

ويتفاجأ “أدهم” بدخول طليقته “ياسمين” الذي تجسد دورها الفنانة رانيا يوسف ورفقتها إبن خالتها وحبيبها السابق “زين” الذي يجسد دوره الفنان تامر فرج لتشتعل نار الغيرة داخل “أدهم” خاصة وإنه لا يحب “زين” على الاطلاق.

وحدثت مواجهة شرسة بين “أدهم” وياسمين" وذلك بعد أن ذهب “أدهم” إلى الطاولة التي تجلس عليها “ياسمين” و"زين" وقام الثنائي بابتزاز بعضهما بسبب التصرفات الطائشة التي تخرج من كل طرف منهما واشتعال الغيرة بين الطرفين.

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مسلسل بقينا اتنين مواعيد وقنوات العرض

  • قناة CBC DRAMA: في تمام الساعة 6.15 مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة 1.30 صباحا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 9 صباحا.
    • قناة CBC العامة في تمام الساعة 12 منتصف الليل، والإعادة الأولى في تمام الساعة 6 صباحا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 11 صباحا.
  • كما يعرض مسلسل بقينا اتنين عبر منصة واتش ات الرقمية مقابل اشتراك مادي.

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قصة مسلسل بقينا اتنين

مسلسل بقينا اتنين تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي درامي ويتناول العمل قصة إمرأة مطلقة تتحدى نظرة المجتمع لها، ومحاولة التصدي لتأثير قرار الانفصال عليها وعلى أولادها الشباب وكذلك طليقها بعد علاقة زوجية استمرت لمدة 25 عاما ولكنها توترت بسبب حالة الفتور بين الزوجين وفقدان الشغف مما يجعلهما يقررا الانفصال بعد زيادة الخلافات بينهما ويؤثر القرار على حياتهما وحياة الأبناء.


أبطال مسلسل بقينا اتنين

مسلسل بقينا اتنين يشارك في بطولته نخبة من نجوم الفن وهم كل من:

  • شريف منير
  • رانيا يوسف
  • إدوارد
  • ميمي جمال
  • يوسف عثمان
  • نانسي هلال
  • تامر فرج
  • طارق عبد العزيز
  • مروة عبد المنعم
  • عمر طلعت زكريا
  • ياسر الطوبجي
  • عزت زين
  • عزة لبيب
  • تأليف أماني التونسي
  • إخراج طارق رفعت
  • إنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.
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