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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 26.. ناهد تعترف بقتل عبدالحميد

بيت الرفاعي
بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 26.. خرج “فاروق” أحمد رزق، من السجن بعد محاولة “يحيي” تامر نبيل، لإجبار “ناهد” عايدة رياض، على الاعتراف بقتلها لعبد الحميد بعد مشاهدة ابنها في الحبس، وتفاجأ “فاروق” بأن والدته أتت لمنزل العائلة ومغادرتها دون معرفته إلى أين ذهبت.

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 26

وسأل فارق رقية عن سبب مجيء والدته واين ذهبت ولكن تجيبه رقية انها لا تعلم اي شيء عن هذا الامر، وسألته عن حقيقة قتله لعمه، لكنه غادر دون ان يجيبها.

تواصل “فاروق” مع يحيي على الهاتف بعدما علم بأنه هو من حرر القضية ضده، ولكن فاجأه يحيي بأن والدته ذهبت للشرطة للاعتراف بالحقيقة، مما صدم فاروق بمعرفته بأمر والدته، وهدده بأنه سوف يقتله وينتقم لغدره له.

أعرب “ياسين” ليحيي عن خوفه الشديد عليه من شر فاروق خاصة وانه خطط لأذيته من قبل ولفقله تهمة قتله والده وعمه وجعله هارب دون دليل لاثبات براءته، ليؤكد له يحيي بأنه لم يتركه ياذيهم مرة أخرى، وأنه سيظهر براءته قريبًا.

 

قصة مسلسل بيت الرفاعي

 

مسلسل بيت الرفاعي يتسم بالساسبنس والغموض ومليء بالاحداث الغير متوقعة المفاجآت التي تغير مجرى الأحداث، وتدور قصته حول الانتقام بين افراد عائلة الرفاعي وتحديدا “ياسين” أمير كرارة، و “فاروق” احمد رزق، وهما أولاد عم لديهما منزل كبير فى نزلة السمان ويدخل أمير كرارة فى صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة فى قضية يكون مطاردًا بسببها بسبب اتهامه بمقتل والده.
 

 

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعى بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفي، تامر نبيل، صفاء الطوخي، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، شادي جميل، هشام حسين، الطفلة ليا سويدان، وحنان فكري، والمسلسل من تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبو زيد، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.
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