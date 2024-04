موعد إعادة مسلسل بيت الرفاعي لـ أمير كرارة الحلقة 25

شهدت الحلقة الخامسة والعشرين من مسلسل بيت الرفاعي الذي عرضت أمس، على قناة اون حصريا، العديد من المفاجئات الغير متوقعة، وبدأت تنقلب احداث المسلسل لظهور براءة ياسين.



مسلسل بيت الرفاعي مواعيد اعادة الحلقة 25

اثارت الحلقة 25 من مسلسل بيت الرفاعى العديد من الاحداث الشيقة والمثيرة، وتعاد على قناة ON الساعة 1.30 صباحًا والساعة 9.45 صباحًا، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it الساعة.



مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل احداث الحلقة 25

كشف الفلاش باك الذي سبق بداية الحلقة الـ 25 من مسلسل بيت الرفاعي كواليس مقتل عبد الحميد "سيد رجب" الذي ظهر في منزل عمارة تحت الإنشاء، وكان ذاهبا لمقابلة عماد الشخص الذي طلب منه أن يقتل فاروق الرفاعي "أحمد رزق"، ولكنه يفاجأ بوجود فاروق ووالدته ناهد "عايدة رياض".

يواجه فاروق عمه عبد الحميد ويؤكد أنه جاء ليحاسبه على قتل والده سيد الرفاعي، ولكن عبد الحميد يتهم أخيه محمود أنه من قتل والده سيد لرغبته في تركهم والمغادرة، وينكر عبد الحميد أيضًا محاولته قتل والدته ناهد، ويسأله عن سبب قتل أخيه محمود الرفاعي "أحمد فؤاد سليم" وأن نسمة كشف كل شيء له.

يكشف عبد الحميد إلى فاروق أن محمود كان ظالم ومفترى وكان لازم يموت يوم إعلان فاروق كبيرًا للعائلة حتى لا يقوم على مكان الخزنة اللي فيها الدولارت، لأنها من حقه وأشياء أخرى من حقة، وتحدث مشادة بين فاروق وعبد الحميد، حيث يرفع فاروق السلاح على عمه، ولكن عمه يقاوم لتتدخل ناهد وتضرب عبد الحميد رأسه بحجر كبير.

وانتهت الحلقة بنجاح ياسين ويحيي بخطتهما لإجبار والدة فاروق الذهاب لقسم الشرطة والاعتراف بحقيقة قتلها لعبد الحميد وليس ياسين.



مسلسل بيت الرفاعي موعد عرض الحلقة 26

تذاع الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل بيت الرفاعي الذي يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، مساء اليوم الجمعة على قناة ON الساعة 9 مساء والاعادة الساعة 1.30 صباحًا والساعة 9.45 صباحًا، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل وعلى منصة watch it الساعة 9 مساء.



مسلسل بيت الرفاعي قنوات عرض الحلقة السادسة والعشرون

قصة مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي يتسم بالساسبنس والغموض ومليء بالأحداث الغير متوقعة المفاجآت التي تغير مجرى الأحداث، وتدور قصته حول الانتقام بين افراد عائلة الرفاعي وتحديدا “ياسين” أمير كرارة، و“فاروق” احمد رزق، وهما أولاد عم لديهما منزل كبير فى نزلة السمان ويدخل أمير كرارة في صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة في قضية يكون مطاردًا بسببها بسبب اتهامه بمقتل والده.



أبطال مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعى بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفي، تامر نبيل، صفاء الطوخي، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، شادي جميل، هشام حسين، الطفلة ليا سويدان، وحنان فكري، والمسلسل من تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبو زيد، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.