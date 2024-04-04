الخميس 04 أبريل 2024
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فن

قيادات "المتحدة" يزورون قطاع الإنتاج الوثائقى وقناة الوثائقية.. والفقى يشيد بمجهودات العاملين

جريدة الدستور

زار عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قطاع الإنتاج الوثائقي وقناة الوثائقية، ورافقه رؤساء القطاعات بالشركة، ألبرت شفيق، رئيس قطاع التليفزيون بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية، والإعلامي خالد أبو بكر عضو مجلس الإدارة والمستشار القانوني للشركة المتحدة، وأسامة الشيخ رئيس قطاع القنوات الرياضية، وأحمد فايق، رئيس قطاع البرامج.

واستمع الحضور إلى شرح الإعلامي شريف سعيد رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي عن خطة القطاع الفترة المقبلة، ووجه عمرو الفقي الشكر لجميع العاملين في القناة وأثنى على مجهوداتهم خلال الفترة الماضية.
 

قيادات "المتحدة" في زيارة إلى قناة dmc

جدير بالذكر أن عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد زار قناة DMC، ويرافقه رؤساء القطاعات بالشركة: ألبرت شفيق، رئيس قطاع التليفزيون بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية، والإعلامي خالد أبو بكر عضو مجلس الإدارة والمستشار القانوني للشركة المتحدة، وأسامة الشيخ رئيس قطاع القنوات الرياضية، وأحمد فايق رئيس قطاع البرامج.

واستمع الحضور إلى شرح الإعلامية ريهام السهلي رئيس شبكة DMC عن خطة القناة للفترة المقبلة، ووجه عمرو الفقي الشكر لجميع العاملين في القناة وأثنى على مجهوداتهم خلال الفترة الماضية.
 

قيادات "المتحدة" في زيارة إلى قناة CBC

كما زارت قيادات الشركة المتحدة  قناة CBC، واستمع الحضور إلى شرح الكاتب الصحفي بشير حسن رئيس القناة عن خطة CBC للفترة المقبلة، ووجه عمرو الفقي الشكر لجميع العاملين في القناة وأثنى على مجهوداتهم خلال الفترة الماضية.

من جهة أخرى، نشر عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مجموعة صور مميزة ومختلفة لمسلسلي الحشاشين وجودر، وكتب معلقًا: “مصر هوليود الشرق.. شكرًا سينرجي وأروما وميديا هب، إشارة وإشادة منه على الجودة والتميز للمسلسلين في الموسم الدرامي 2024، وتتميز الصور بالشكل الجمالى والمميز لديكورات المسلسلين، بالإضافة إلى الصورة الرائعة والإضاءة والإبداع في تلك الصور”.

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