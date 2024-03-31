مسلسل بيت الرفاعي 21.. شريك ياسين يتعرض للنصب ويحيى يتحرى عن والدة فاروق

تواصل الحلقة الحادية والعشرون تطور الاحداث بشكل سريع، بين افراد عائلة الرفاعي وصراعهم على الورث وعلى أمور مضى عليها أعوام وتعتبر ثأر بالنسبة لأحدهم.

مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل احداث الحلقة 21

في مشهد طريف سخرت سامية من اهتمام جمالات الزائد بالمعلم سعيد والذي يبدو ان هناك اعجاب شديد متبادل بينهما، وحرصت جمالات على تحضر وجبة افطار للمعلم سعيد والذي وجه الشكر الشديد لها واتفقا على تحضير الغداء معًا ليدخل عليهم “عم عفيفي” شريك ياسين في المصنع، ليخبر جمالات وسعيد انه تم النص عليه من قبل شريكهم الثالث “نعمان”.

وحرص المعلم سعيد جمالات علىا لذهاب للشخص الذي نصب على نعمان، واعطاه سعيد درسًا قاسيًا واستطاعوا استرجاع حقهم دون علم “ياسين” بما يحدث، لانشغاله في البحث عن نسمة.

في مشهد مختلف حذر فاروق والدته من الاقتراب من رقية خاصة وانها تحمل طفله ببطنها، ولكن ادخلت “ناهد” والدته الشك في قلبه بأنه يحب رقية ولكنها لم تبادله نفس الشعور، واعربت عن استيائها لتلميحه بمغادرتها المنزل، ولكنه نفى هذا الأمر.

من جهة أخرى استغل يحيي انشغال فاروق ووالدته ليفتش غرفة “ناهد” والدة فاروق، ويتاكد من معلومة انها والدته وليست أحد أقارب والدته كما قال لهم فاروق، وبالفعل قام بتصوير بطاقتها الشخصية وطلب من صديقه مجدي امين الشرطة التحري عنها ليكتشف ان كل ما قيل له من جمالات حقيقة وان فاروق مخادع.

قصة مسلسل بيت الرفاعي

تدور قصته حول الانتقام بين افراد عائلة الرفاعي وتحديدا “ياسين” أمير كرارة، و “فاروق” احمد رزق، وهما أولاد عم لديهما منزل كبير فى نزلة السمان ويدخل أمير كرارة فى صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة فى قضية يكون مطاردًا بسببها بسبب اتهامه بمقتل والده.

ابطال مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي بطولة كل من أمير كرارة، وأحمد رزق، وسيد رجب، وميرنا جميل، ومحمد لطفي، وتامر نبيل، وصفاء الطوخي، وملك قورة، ورحاب الجمل، وإيناس كامل، وعايدة رياض، وأحمد فؤاد سليم، وأحمد عبد الله، وشادي جميل، وهشام حسين، وأحمد علي، والطفلة ليا سويدان، وحنان فكري، وعلي الشامل، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبوزيد، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.

