السبت 30 مارس 2024
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محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 20.. يحيى يكتشف حقيقة فاروق وياسين يتعرض للقتل

مسلسل بيت الرفاعي
مسلسل بيت الرفاعي

شهد مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 20 بطلة النجم أمير كرارة العديد من الأحداث المثيرة، وذلك بكشف “يحيي” تامر نبيل، حقيقة “فاروق” وكذبه لاتهامه لـ “ياسين” بقتل عمه ووالده، كما تعرض الأخير للقتل.

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 20

دخل “يحيي” مكتبه بشكل مفاجيء ليجد “بذرة” ابراهيم السمان، يفتش بين أوراق الشركة، فينفعل عليه ويسأله بأنه يعمل تبع من؟، ولكن “بذرة” يشعر بالخوف الشديد خاصة انه يعلم بانه ضابط، فيعترف له بانه من طرف شقيقه ياسين واخته جمالات.

 

 

وذهب “يحيى” إلى جمالات في منزل المعلم سعيد، لتكشف له حقيقة فاروق، كما تشاركها كشف الحقيقية “سامية التي عنفته ووسخرت منه بسبب عدم تصديقه لشقيقه وتصديق ابن عمه فاروق، وينصدم ”يحيي" لما يسمعه من جمالات، ويقتنع بحديثها خاصة وانه شك في فاروق بسبب ما اكتشفه في اوراق الشركة السياحية الخاصة بالعائلة التي يتراسها فاروق.

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مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 20.. ياسين يتورط في أزمة جديدة بسبب الآثار

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مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 20.. يحيي يشك في فاروق وهند تقرر السفر

في مشهد مختلف، يجلس ياسين في منزل طوسان الذي يحتجزه فيه كرهينة لحين تتم صفقة الأثار بينه وبين هريدي، ولكن يتفاجأ ياسين بدخول طوسان عليه ليخبره ان المعلم هريدي رفض الصفقة مما يعني قتله، وانتهى المشهد على رفع طوسان السلاح على ياسين، وصوت طلق ناري، ومن المقرر ان تكشف حلقة غدا ال 21 حقيقة قتل ياسين أم تدخل المعلم هيدي لإنقاذه.

 

مسلسل بيت الرفاعي موعد عرض الحلقة 21

يبحث الجمهور بشكل مكثف عن موعد عرض مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 21، والذي   يذاع على قناة ON الساعة 9 مساء والإعادة الساعة 1.30 صباحًا والساعة 9.45 صباحًا، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل والإعادة الساعة 6 صباحًا والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض العمل على منصة watch it الساعة 7 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.
 

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قصة مسلسل بيت الرفاعي

 

مسلسل بيت الرفاعي يتسم بالساسبنس والغموض ومليء بالاحداث الغير متوقعة المفاجآت التي تغير مجرى الأحداث، وتدور قصته حول الانتقام بين افراد عائلة الرفاعي وتحديدا “ياسين” أمير كرارة، و “فاروق” احمد رزق، وهما أولاد عم لديهما منزل كبير فى نزلة السمان ويدخل أمير كرارة فى صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة فى قضية يكون مطاردًا بسببها بسبب اتهامه بمقتل والده.
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أبطال مسلسل بيت الرفاعي

 

مسلسل بيت الرفاعي بطولة كل من أمير كرارة، وأحمد رزق، وسيد رجب، وميرنا جميل، ومحمد لطفي، وتامر نبيل، وصفاء الطوخي، وملك قورة، ورحاب الجمل، وإيناس كامل، وعايدة رياض، وأحمد فؤاد سليم، وأحمد عبد الله، وشادي جميل، وهشام حسين، وأحمد علي، والطفلة ليا سويدان، وحنان فكري، وعلي الشامل، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبوزيد، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.
 

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