مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 20.. ياسين يتورط في أزمة جديدة بسبب الآثار

شهد مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 20 العديد من الاحداث الشيقة والمثيرة، والتي تحمل الكثير من المفاجآت، بسبب الصراعات القائمة بين افراد عائلة الرفاعي.

تفاصيل أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 20

وخلال أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 20 ، ظهر “المعلم سعيد” محمد لطفي، برفقة “جمالات” رحاب الجمل، والذي أبدى لها عن اعجابه بها بطريقة غير مباشرة، كما حكى لها عن أنه بلا أهل ونشأ وحده دون وجود افراد عائلة من حوله، وتعاطفت معه جمالات بشكل كبير، وحذرها من شر فارووق وأن لا تخرج خارج المنزل دون علمه سواء هي أ سامية حفاظًا عليهما.

مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي

في مشهد مختلف ضمن أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 20 ، ظهر “ياسين” برفقة العلم هريدي، ليحضر فاجأة المعلم طوسان عدو هريدي، ويبلغه بان هناك مقبرة أثار جديدة يريد ان يفتحها تحت شهادة احد رجاله بما تحمله لتتم عملية الشراء بينهما، ويوافق هريدي وينادي على احد رجاله، فيقاطعه طوسان بانه لا يريد رجاله وانما يريد “يساين” ان يذهب معه، وهددهما بأن يفضح سره ويبلغ الشرطه بتواجده هنا.

مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي

في بداية الأمر رفض هريدي طلب طوسان خلال أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 20 ، ولكن اقنعه “ياسين” بان يذهب لتتم عملية الشراء دون مشاكل، وبعد ذهابه ومشاهدة المقبرة وما تحمله، طلب طوسان أن يرسل الصور إلى المعلم هريدي ليطمأن من جهة البضاعة، ولكن ياسين رفض واخبره انه سوف يجعله يشاهد الصور بعد عودته، ولكن طوسان فاجأه بانه سوف يكون رهينة عنده لحين تتم عملية الشراء بالمبلغ الذي يريده وهو ما قاله للمعلم هريدي الذي رفض ما فعله طوسان.

مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي

قصة مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي يتسم بالساسبنس والغموض ومليء بالاحداث الغير متوقعة المفاجآت التي تغير مجرى الأحداث، وتدور قصته حول الانتقام بين افراد عائلة الرفاعي وتحديدا “ياسين” أمير كرارة، و “فاروق” احمد رزق، وهما أولاد عم لديهما منزل كبير فى نزلة السمان ويدخل أمير كرارة فى صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة فى قضية يكون مطاردًا بسببها بسبب اتهامه بمقتل والده.



أبطال مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي بطولة كل من أمير كرارة، وأحمد رزق، وسيد رجب، وميرنا جميل، ومحمد لطفي، وتامر نبيل، وصفاء الطوخي، وملك قورة، ورحاب الجمل، وإيناس كامل، وعايدة رياض، وأحمد فؤاد سليم، وأحمد عبد الله، وشادي جميل، وهشام حسين، وأحمد علي، والطفلة ليا سويدان، وحنان فكري، وعلي الشامل، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبوزيد، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.

