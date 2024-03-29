الجمعة 29 مارس 2024
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مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 19.. ياسين يكشف خيانة أحد رجال المعلم هريدي

مسلسل بيت الرفاعي
مسلسل بيت الرفاعي

شهد مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 19 تطورات في أحداثه حيث انتقم “فاروق” احمد رزق، من “ياسين” أمير كرارة، بخطف “سامية” ميرنا جميل، بعد كشف أمرها داخل منزل العائلة.

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 19

انفعل “ياسين” على فاروق، بعد اتصال الاخير به وابتزه بتواجد “سامية” معه، وانه سوف يقتلها إذا لم ياتي إليه، مما جعل “ياسين” يفكر في العوودة إلى القاهرة فورًا بعدما كان يبحث عن “نسمة” الخادمة، والتي تحمل دليل براءته من قتل والده.

كشف “ياسين” خيانة أحد رجال المعلم “هريدي” الذي يساعده في البحث عن “نسمة”، واخبر “هريدي” بما رآه من أحد رجاله اثناء بحثه عن نسمة، ليكتشف “هريدي” حقيقة الأمر، ويعتبر “ياسين” انقذه من الغدر الذي كان ينوي عليه أحد رجاله بالتعاون مع اعداءه.

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وقرر “هريدي” مساعدة “ياسين” بالسفر معه إلى القاهرة، ووقف “فاروق” لما يفعله معه من شر وانتقام دون توقف، وجمع رجاله في القاهرة بالأسلحة ليهجموا على منزل فاروق، وانقاذ “سامية منه” وهو ما اعتبره العلن هريدي رد للجميل الذي فعله معه “ياسين” منذ قليل.

 

ذهبت “جمالات” إلى المعلم سعيد ووالذي أحضر لها الطعام واعتنى بها لحين عودة شقيقها ياسين، واتفقا أن لا يخبرا ياسين بهروب “رقية” ولكن وجد “سعيد” مكالمة هاتفية من “ياسين” فحكى له ما حدث وتفاجأ “ياسين” من هروب شقيقته رقية لمنزل العائلة مرة أخرى.

 

حذرت “ناهد” والدة “فاروق” ابنها من “رقية” زوجته، مؤكدة له انها لا تشعر بارتياح تجاها وتشعر بالخوف عليه، ولكنه طمانها انها تحبه مثلما هو يحبها، وتمدح “ياسين” وتخبر ابنها فاروق انها تشعر بأن ياسين مختلف عن والده وعمه ولكنه يدفع ثمن ما فعلوه بالماضي دون ذنب له.

 

 

قصة مسلسل بيت الرفاعي

 

مسلسل بيت الرفاعي يتسم بالساسبنس والغموض ومليء بالاحداث الغير متوقعة المفاجآت التي تغير مجرى الأحداث، وتدور قصته حول الانتقام بين افراد عائلة الرفاعي وتحديدا “ياسين” أمير كرارة، و “فاروق” احمد رزق، وهما أولاد عم لديهما منزل كبير فى نزلة السمان ويدخل أمير كرارة فى صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة فى قضية يكون مطاردًا بسببها بسبب اتهامه بمقتل والده.
 

 

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي بطولة كل من أمير كرارة، وأحمد رزق، وسيد رجب، وميرنا جميل، ومحمد لطفي، وتامر نبيل، وصفاء الطوخي، وملك قورة، ورحاب الجمل، وإيناس كامل، وعايدة رياض، وأحمد فؤاد سليم، وأحمد عبد الله، وشادي جميل، وهشام حسين، وأحمد علي، والطفلة ليا سويدان، وحنان فكري، وعلي الشامل، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبوزيد، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.

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