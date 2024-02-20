أسماء مسلسلات رمضان 2024 مصر وأبرز أبطالها

تنتج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عدد كبير من مسلسلات رمضان 2024 والتي يتم عرضها على القنوات المصرية طوال الشهر، ويهتم الجمهور بالبحث عن أسماء مسلسلات رمضان 2024 مصر، وهو ما تعرضه الدستور في التقرير التالي:

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، سامي الشيخ، عمر الشناوي، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بالإضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف شرف سيتم الإعلان عنهم خلال الفترة المقبلة.

من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجى.

مسلسل الحشاشين

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل صدفة

مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج خالد الصاوي وعصام السقا وسلوى خطاب ورحاب الجمل وفراس سعيد وعدد كبير من النجوم، ومن إخراج المخرج سامح عبدالعزيز.

مسلسل سر إلهي

بطولة: روجينا محمد ثروت أحمد مجدي مي سليم

بعد معاناتها الأمرين، تجد نصرة نفسها في موقف لا تحسد عليه، عندما يغدر بها أقرب الناس لها، فتسعى للانتقام.

مسلسل سر إلهي

مسلسل المعلم

المسلسل: مصطفى شعبان هاجر أحمد أحمد فؤاد سليم إنتصار

في إطار الدراما الاجتماعية، يعيش تاجر السمك حامد، وسط أسرته حياة هادئة بسيطة، إلى أن يجد نفسه وسط صراعات مريرة لتجار السوق الكبار، وعليه التصدي لهم وإلا سيُهلك وسط الحيتان.

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمي، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان.

ومن إخراج محمد سلامة وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

مسلسل صيد العقارب

بطولة: غادة عبدالرازق محمد علاء رياض الخولي سيمون

يبدو أن عايدة لن تعيش حياة هنيئة أبدا، فبعد مقتل أخيها، تتحول حياتها إلى جحيم، وصراعات مستمرة بين عائلتها وعائلة الغول.

مسلسل صيد العقارب

مسلسل الكبير أوي ج8

بطولة أحمد مكي محمد سلام بيومي فؤاد هشام إسماعيل

في هذا الجزء يتعرض عمدة قرية المزاريطة (الكبير أوي) لضغوط عدة، حيث يجد نفسه مضطر للاهتمام بقضايا ومشاكل من حوله، ويتعرض لمواقف كوميدية.

مسلسل الكبير أوي ج8

مسلسل فراولة

بطولة: نيللي كريم أحمد فهيم شيماء سيف صدقي صخر

مسلسل فراولة

مسلسل حق عرب

بطولة: أحمد العوضي رياض الخولي وليد فواز وفاء عامر

يسعى عربي للهروب من ماضي مرير، ولكن يتفيأ ظلاله عليه بين الحين والأخر، فلا يجد من سبيل غير التصدي له، ومواجهته.