الثلاثاء 20 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل الكبير أوي 8 لـ أحمد مكي

الكبير أوي 8
الكبير أوي 8

يقدم الفنان أحمد مكي خلال الموسم الجديد عددًا كبيرًا من الأفكار، التي أشرف على كتابتها الفنان أحمد مكي بالتعاون مع المخرج أحمد الجندي، وتم اعتماد عدد من الأفكار التي تحمل مزيدًا من المواقف الكوميدية؛ حيث حرص طاقم العمل على أن يكون الجزء الجديد من" الكبير أوي 8" ضمن مسلسلات رمضان 2024.

قصة مسلسل الكبيرأوي 8

 مسلسل الكبير أوي مسلسل كوميدي يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 يحمل الكثير من المواقف الكوميدية التي تدخل قلب الجمهور وينتظرة كطل موسم ويحمل الموسم الثامن من مسلسل الكبير أوي 8 العديد من المفاجآت والأحداث غير المتوقعة، حيث يراهن أحمد مكي على كوميديا بطعم جديد ليحافظ على سلسلة نجاحاته في شخصية "الكبير".

أبطال مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن 

كان النجم أحمد مكي قد شارك في موسم مسلسلات رمضان 2023 بمسلسل "الكبير أوي 7"، وشاركه نخبة من النجوم، منهم رحمة أحمد، محمد سلام، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، بيومي فؤاد، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والمسلسل من تأليف مصطفى صقر، محمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي.

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يضم مسلسل الكبير أوي الذي  يعرض خلال موسم مسلسلات رمضان 2024 مجموعة من الشخصيات والفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف ضمن حلقات مسلسل "الكبير أوي 8"، وأبرزهم أمينة خليل، شيماء سيف، بالإضافة إلى محمد ثروت، محمود الليثي، صفاء الطوخي، أيضا الفنان أكرم حسني.

وعاد النجم أحمد مكي لإستكمال مسيرة مسلسل"الكبير أوى" في شهر رمضان قبل الماضى 2022 بتقديم الجزء السادس بعد 7 سنوات من التوقف إذ قدم مكى الجزء الخامس في عام 2015، وبعد عودته في الجزء السادس حقق نجاحًا كبيرًا وأفرز العمل عدد من النجوم الكوميدية الصاعدة مثل رحمة أحمد وحاتم صلاح ومصطفى غريب، واستكمل هذا النجاح بتقديم الجزء السابع العام الماضى.

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