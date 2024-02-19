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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل إمبراطورية ميم لـ خالد النبوي

النبوي
النبوي

تعيد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قصة إمبراطورية ميم من جديد لكن في شكل مسلسل درامي يناقش قضية اختلاف الأجيال بما يتوافق مع اختلاف العصور، وقصة المسلسل تتمثل في الأب الذي يطالبه أولاده بتنظيم انتخابات ليتم اختيار حاكم للبيت، والمزيد من الأحداث المشوقة، وتحدي الظروف التغلب على الأزمات.

قصة مسلسل امبراطورية ميم

مسلسل "إمبراطورية ميم" مأخوذ عن الرواية الأصلية والتي تحمل الاسم ذاته، للكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، بالإضافة إلى أنه تم تقديمها من قبل في فيلم سينمائي في عام 1972، وهو يناقش العديد من القضايا الاجتماعية والإنسانية بطريقة مبسطة.

وتدور أحداث مسلسل "إمبراطورية ميم" في إطار اجتماعي، حول أب يتحمل مسئولية تربية أبنائه الـ 6 المختلفين في الأعمار بمفرده عقب وفاة زوجته، بجانب عمله في وزارة التربية والتعليم، ويجب عليه الموازنة بين عمله وتربية أبنائه، ومراعاة مطالبهم وحل مشكلاتهم التي تزيد مع مرور الوقت، خاصة أن معظم أبنائه قد وصلوا لعمر المراهقة، في توتر العلاقة بين الأبناء والأب بسبب عم اتفاقهم في وجهات النظر.


ويناقش المسلسل العديد من القضايا الاجتماعية والإنسانية والأسرية المختلفة التي تنشب بين رب الأسرة وأبنائه و نشاهدها في كل منزل، وعلاقة الأب بأبنائه واختلاف وجهات النظر والمشاكل التي تواجه الآباء في تربية أبنائهم، على مدار حلقات المسلسل وبشكل بسيط وكوميديا.

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أبطال مسلسل "إمبراطورية ميم"

يضم مسلسل “إمبراطورية ميم” عدد كبير من ابطال الدراما وهو من بطولة كلا من الفنان الكبير خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان وغيرهم من الفنانين، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

وطرحت منصة watch it البوستر الجماعى الرسمي لمسلسل "إمبراطورية ميم" للنجم خالد النبوى والذى يتواصل تصويره للعرض في شهر رمضان المقبل 2024، وجمع البوستر النبوى وباقى أبطال العمل، وياتى ذلك بعد طرح البوسترات الفردية لأبطال المسلسل حيث تصدر كل بطل بوستر بمفرده.

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