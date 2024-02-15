دراما رمضان 2024| حجاج عبد العظيم في شخصية حارس عقار ووالد "فراولة"

يُشارك الفنان حجاج عبدالعظيم ضمن أبطال مسلسل “فراولة” في سباق دراما رمضان 2024، ويجسد خلاله شخصية حارس عقار بالزمالك ووالد “فراولة” والتي تُجسد شخصيتها الفنانة نيللي كريم.

وشارك الفنان حجاج عبدالعظيم في الكثير من المسلسلات والأفلام الكوميديه وأبرزهم “ڤوي ڤوي ڤوي، مستر إكس، عمهم، حكايات جروب الماميز، ميدو مشاكل، صراع الزوجات، كريمة كريمة، زهرة وأزواجها الخمسة” وغيرها .

قصة مسلسل “فراولة”

تدور أحداث العمل حول شخصية فتاة تدعى “فراولة” ابنة حارس عقار في الزمالك وقارئة فنجان محترفة تأخذ رحلتها منعطفا غير متوقع عندما تصبح مندوبة مبيعات في شركة عالمية متخصصة في بيع اكسسوارات تعد بجلب الطاقة الإيجابية، المال، السعادة.

واستطاعت “فراولة” أن تستحوذ على الشركة وتصبح المالكة لها وتقودها إلى نجاح كبير ليدها لتصبح خبيرة طاقة شهيرة لديها الملايين من المتابعين، ولكن هل هي حقا غيرت حياة متابعيها أم هو وهم كبير يعيشونه جميعًا.

ويعرض في رمضان مسلسل كوميدي من بطولة النجمة نيلي كريم من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرض مسلسل "فراولة" بطولة نيللي كريم في موسم رمضان المقبل 2024 وينتمي المسلسل إلى أعمال الـ15 حلقة فقط.

أبطال مسلسل فراولة

مسلسل "فراولة" بطولة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامى، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد على، الذى يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقى