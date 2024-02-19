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منوعات

مسلسلات رمضان 2024| أبطال وقصة مسلسل الكبير أوي 8 لـ أحمد مكي

الكبير اوي 8
الكبير اوي 8

تصدر البحث عن مسلسل الكبير اوي 8 للفنان أحمد مكي، محركات بحث جوجل خلال الأيام الماضية، بعد الإعلان عن البوستر الدعائي للمسلسل، من المقرر أن يتم عرض مسلسل الكبير اوي 8 على أحد شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ونتيجة لذلك ينشر موقع "الدستور" ابطال وقصة مسلسل الكبير اوي 8 .

قصة مسلسل الكبير اوي 8

يحمل الموسم الثامن من مسلسل الكبير قوي 8 للفنان أحمد مكي العديد من المفاجآت والأحداث غير المتوقعة، حيث يراهن "مكي" على كوميديا بطعم جديد ليحافظ على سلسلة نجاحاته في شخصية "الكبير"، وكانت الشركة المنتجة للمسلسل بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد طرحت البرومو التشويقي له وسيطرت عليه الكوميديا بشكل كبير.

وقد آثار برومو مسلسل الكبير أوي 8 التشويقي ضجة واسعة من قبل الجمهور، الذي ينتظره بلهفة شديدة، والذي يخوض بطولته النجم أحمد مكي، ويواصل تصوير مشاهده بشكل مكثف للانتهاء منه بالكامل قبل حلول الشهر الكريم أن أسعفه الوقت.

ابطال مسلسل الكبير اوي 8

يشارك في بطولة الموسم الثامن من مسلسل الكبير أوي عدد كبير من الفنانين بجانب  أحمد مكي، وهم:

- رحمة أحمد

- بيومي فؤاد

- مصطفى غريب

- هشام إسماعيل

- محمد سلام

- سماء ابراهيم

- حسين حجاج

- حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي.

 تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين

- إخراج أحمد الجندي.

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل ظهور محمد سلام فى "الكبير أوى 8"

دراما رمضان 2024.. تفاصيل مسلسل الكبير أوي 8 لـ أحمد مكي

قصة مسلسل الكبير أوي 8

يذكر أن أحمد مكى عاد لاستكمال سلسلة "الكبير أوى" في شهر رمضان قبل الماضى 2022 بتقديم الجزء السادس بعد 7 سنوات من التوقف إذ قدم مكى الجزء الخامس في عام 2015، وبعد عودته في الجزء السادس حقق نجاحًا كبيرًا وأفرز العمل عدد من النجوم الكوميدية الصاعدة مثل رحمة أحمد وحاتم صلاح ومصطفى غريب، واستكمل هذا النجاح بتقديم الجزء السابع العام الماضى.

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