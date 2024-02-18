مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل ظهور محمد سلام فى "الكبير أوى 8"

أثار برومو مسلسل "الكبير أوي 8" التشويقي ضجة واسعة من قبل الجمهور الذي ينتظره بلهفة شديدة ويخوض بطولته أحمد مكي ويواصل تصوير مشاهده بشكل مكثف للانتهاء منه بالكامل قبل حلول الشهر الكريم أن أسعفه الوقت، خاصة أنه على مدار السنوات الماضية استطاع مسلسل الكبير أوي أن يحقق نجاحًا ساحقًا من خلال عرض أجزائه السبعه وهو ما يجعل الجمهور متشوق لعرض الجزء الثامن.

"الكبير أوي ج8" من المقرر عرضه بشكل حصري على شبكة قنوات ON خلال شهر رمضان المقبل 2024 حيث خصصت قناة ON موعدًا مميزًا لعرض العمل عقب أذان المغرب مباشرة.

مسلسل الكبير أوي

يبحث العديد من متابعي ومحبي مسلسل الكبير أوي عن تفاصيل شخصية محمد سلام "هدرس" وما تحمله الشخصية من أفكار كوميدية جديدة، حيث ظهر الفنان محمد سلام، الذي يجسد شخصية "هجرس"، وهو متنكر في شخصية الفيلم العالمي "THE MASK" للنجم العالمي "جيم كاري"، كما أنه ستكون له فقرات جديدة خاصة بكونه "ستاند آب كوميديان".

قصة “الكبير أوي 8”

تدور أحداث الجزء الثامن من مسلسل "الكبير أوي"، حول سرقة "حزلقوم" لأحد البنوك، إلا أنه ينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار.

كما تحتفل قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، ويظهر الفنان محمد سلام، في شخصية مقدم برامج "ستاند آب كوميدي"، ويعيش "الكبير" في أحداث خيالية مع أبطال كرتونات ديزني، والتي تظهر فيها الفنانة شيماء سيف، كضيف شرف.

وتكتشف "مربوحة" أنها حامل، ويعاني "الكبير" من تغيرات حالتها المزاجية، بينما يُجسِّد الفنان حاتم صلاح، شخصية "نفادي"، ويشارك في احتفال القرية بالهالوين، ويُعيد حاتم صلاح "نفادي" للمشاهدين ذكريات برنامج الكاميرا الخفية للفنان الراحل إبراهيم نصر.

أبطال مسلسل الكبير أوى

"الكبير أوي" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، إضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي.

ومن المقرر أن يتناول الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي، العديد من التفاصيل الاجتماعية والأحداث التي شهدتها مصر خلال الفترة الحالية في إطار كوميدي، كما اعتاد الجمهور من الفنان أحمد مكي.