"مربوحة" حامل و"هالوين المزاريطة".. كوميديا "الكبير أوى 8" رمضان 2024

ينتظر متابعو الدراما الكوميدية عرض الجزء الثامن من مسلسل "الكبير أوي"، بطولة الفنان أحمد مكي، والمقرر عرضه على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال السباق الرمضاني 2024.

وظهر مكي، خلال برمو مسلسل "الكبير أوي 8" بشخصياته الشهيرة الثلاث "الكبير" و"جوني" وحزلقوم"، ويقدم مكي في الجزء الثامن قصة جديدة ومختلقة عن الأجزاء السابقة، وشمل البرمو مجموعة من المشاهد الكوميدية التي كشفت عن انضمام عناصر جديدة إلى العمل.

قصة مسلسل "الكبير أوي 8"

تدور أحداث الجزء الثامن من مسلسل "الكبير أوي"، حول سرقة "حزلقوم" لأحد البنوك، إلا أنه ينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار.

كما تحتفل قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، ويظهر الفنان محمد سلام، في شخصية مقدم برامج "ستاند آب كوميدي"، ويعيش "الكبير" في أحداث خيالية مع أبطال كرتونات ديزني، والتي تظهر فيها الفنانة شيماء سيف، كضيف شرف.

وتكتشف "مربوحة" أنها حامل، ويعاني "الكبير" من تغيرات حالتها المزاجية، بينما يُجسِّد الفنان حاتم صلاح، شخصية "نفادي"، ويشارك في احتفال القرية بالهالوين، ويُعيد حاتم صلاح "نفادي" للمشاهدين ذكريات برنامج الكاميرا الخفية للفنان الراحل إبراهيم نصر.

أبطال مسلسل "الكبير أوي 8"

ويشارك في بطولة الجزء الثامن من مسلسل "الكبير أوي" كل من: أحمد مكي، محمد سلام، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، وحاتم صلاح.

ويضم الجزء الجديد من العمل، عددًا من ضيوف الشرف، هم: الفنانة شيماء سيف، وتظهر بشخصية كرتونية شريرة، الفنانة أمينة خليل، وتظهر بشخصيتها الحقيقية، بالإضافة إلى الفنان محمد ثروت، والفنان أكرم حسني.