السبت 17 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"مربوحة" حامل و"هالوين المزاريطة".. كوميديا "الكبير أوى 8" رمضان 2024

الكبير أوي 8
الكبير أوي 8

ينتظر متابعو الدراما الكوميدية عرض الجزء الثامن من مسلسل "الكبير أوي"، بطولة الفنان أحمد مكي، والمقرر عرضه على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال السباق الرمضاني 2024.

وظهر مكي، خلال برمو مسلسل "الكبير أوي 8" بشخصياته الشهيرة الثلاث "الكبير" و"جوني" وحزلقوم"، ويقدم مكي في الجزء الثامن قصة جديدة ومختلقة عن الأجزاء السابقة، وشمل البرمو مجموعة من المشاهد الكوميدية التي كشفت عن انضمام عناصر جديدة إلى العمل.

txt

بعد إتش دبور وطير إنت.. تعاون جديد بين الجندى ومكى فى "الكبير أوى 8"

txt

دراما رمضان| "نفادى" يستعيد ذكريات الكاميرا الخفية فى "الكبير أوى 8"

txt

أبزرهم نهى عابدين.. قائمة الشباب في مسلسل سر إلهي بطولة روجينا

txt

"امبراطورية ميم" لخالد النبوي و"الكبير أوي" لأحمد مكي أبرزها.. القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2024

قصة مسلسل "الكبير أوي 8"

تدور أحداث الجزء الثامن من مسلسل "الكبير أوي"، حول سرقة "حزلقوم" لأحد البنوك، إلا أنه ينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار.

كما تحتفل قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، ويظهر الفنان محمد سلام، في شخصية مقدم برامج "ستاند آب كوميدي"، ويعيش "الكبير" في أحداث خيالية مع أبطال كرتونات ديزني، والتي تظهر فيها الفنانة شيماء سيف، كضيف شرف.

وتكتشف "مربوحة" أنها حامل، ويعاني "الكبير" من تغيرات حالتها المزاجية، بينما يُجسِّد الفنان حاتم صلاح، شخصية "نفادي"، ويشارك في احتفال القرية بالهالوين، ويُعيد حاتم صلاح "نفادي" للمشاهدين ذكريات برنامج الكاميرا الخفية للفنان الراحل إبراهيم نصر.

أبطال مسلسل "الكبير أوي 8"

ويشارك في بطولة الجزء الثامن من مسلسل "الكبير أوي" كل من: أحمد مكي، محمد سلام، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، وحاتم صلاح.

ويضم الجزء الجديد من العمل، عددًا من ضيوف الشرف، هم: الفنانة شيماء سيف، وتظهر بشخصية كرتونية شريرة، الفنانة أمينة خليل، وتظهر بشخصيتها الحقيقية، بالإضافة إلى الفنان محمد ثروت، والفنان أكرم حسني.

الكبير أوى 8 موعد عرض مسلسل الكبير اوي 8 موعد اعادة مسلسل الكبير اوي 8 قصة مسلسل الكبير اوي 8 أبطال مسلسل الكبير أوي 8 مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 موعد عرض مسلسل احمد مكي دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة شهر الفرحة أحمد مكى مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ قنوات عرض مسلسل الكبير اوي 8 الكبير اوي الجزء الثامن الكبير اوي الجزء 8

مواد متعلقة

بعد إتش دبور وطير إنت.. تعاون جديد بين الجندى ومكى فى "الكبير أوى 8"

دراما رمضان| "نفادى" يستعيد ذكريات الكاميرا الخفية فى "الكبير أوى 8"

أبزرهم نهى عابدين.. قائمة الشباب في مسلسل سر إلهي بطولة روجينا

"امبراطورية ميم" لخالد النبوي و"الكبير أوي" لأحمد مكي أبرزها.. القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2024

مشاركون فى ماراثون Run For Gaza لـ "الدستور": نوجه رسالة للعالم برفض عدوان الاحتلال

أطفال يشاركون فى ماراثون run for Gaza (صور)

على أنغام "أنا دمى فلسطينى".. المشاركون فى ماراثون Run For Gaza يتضامنون مع أهالى غزة

ماراثون لدعم غزة بحضور وزيرتى التضامن الاجتماعى والبيئة

الأكثر قراءة

عاجل.. إخلاء سبيل سوزى الأردنية والنيابة العامة تستأنف

عاجل.. إقامة دولة فلسطينية.. تفاصيل لقاء وزير الخارجية الأمريكى ورئيس الاحتلال فى ميونخ

عاجل.. أنا الملك.. ماذا قدم محمد صلاح فى عودته أمام برينتفورد؟

عاجل| "مقترح بوش" يُنذر بـ"كارثة" تنتظر أمريكا والاحتلال حال انتهاء الحرب فى غزة

"ضحية النقاب".. شقيق مريم يروى تفاصيل قتلها فى سويسرا (فيديو)

محطات سقوط سوزى الأردنية فى قبضة الأمن.. بتتحسبن على والدها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

مداخلة فى موضوع مهم

ماجد حبته

مع الشيوخ.. فى ميونخ

جلال حمام

لماذا الاحتفاء بالعلاقات المصرية ـ التركية؟

د. منى حلمى

زهرة الأدب

د.كريمة الحفناوى

العنف ضد النساء فى السودان

حسين دعسة

اللعبة الأمركية ودجاجات السفاح نتنياهو.. غزة إلى أين؟

وائل لطفي

مصر وتركيا

سارة شريف

النصر الكامل الذى يقصده نتنياهو!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

لم تقدم دليلًا.. المبعوث الأمريكى يكذب إسرائيل فى ادعاءات تحويل حماس مسار تسليم المساعدات

جانتس: إذا لم توافق حماس على هدنة مؤقتة سندخل رفح حتى لو فى رمضان

إرهابيون فى المستشفيات.. أكذوبة الاحتلال لحرمان أهل غزة من العلاج