الجمعة 16 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أبزرهم نهى عابدين.. قائمة الشباب في مسلسل سر إلهي بطولة روجينا

أبطال مسلسل سر إلهي
أبطال مسلسل سر إلهي

حرص الجمهور المصري والعربي على البحث عن المسلسلات التي تشارك في السباق الرمضاني على شاشات ومنصات المتحدة للخدمات الإعلامية خلال الموسم الرمضاني 2024، وكان أبرزها مسلسل سر إلهي.

تشارك الفنانة روجينا في الأعمال الرمضانية منذ سنوات، الأمر الذي يجعل جمهور الشاشة الصغيرة ينتظر إبداعتها بفارغ الصبر، ما يجعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي يبحثون بشكل دؤوب عن أبطال وفريق العمل القائم على مسلسل  سر إلهي التي تتربع الفنانة روجينا على عرش بطولته.


قصة مسلسل سهر إلهي في رمضان 2024

تدور قصة مسلسل سر إلهي رمضان 2024 حول سيدة تدعى نصرة وتقوم بدورها الفنانة روجينا ومتزوجة من الفنان محمد ثروت يسرق أشقاؤها ميراثها من أمها وتخونها صديقتها وتسرق منها زوجها وتنتقل إلى القاهرة تاركة المنصورة لتعمل في أحد دور رعاية كبار السن وتتعرف فيه على سيدة عجوز ويتم اتهامات بالقتل.

أبطال مسلسل "سر إلهي"

يتكون فريق عمل مسلسل "سر إلهي" من:

  • الفنانة روجينا.
  • الفنان أحمد مجدي.
  • الفنانة مي سليم.
  • الفنانة رشا مهدي.
  • الفنان محمد ثروت.
  • الفنانة نهى عابدين.
  • الفنانة  رنا رئيس.
  • الفنان محمود الحسيني.
  • الفنان الكبير صلاح عبدالله.
  • الفنان الكبير أحمد بدير.
  • الفنانة الكبيرة  ميمي جمال.
  • الفنان  أحمد سلامة.
  • الفنان  محسن منصور.
  • الفنان مراد مكرم.
  • الفنان محمود حجازي.
  • الفنانة  مريم أشرف زكي.
  • الفنان  يوسف الأسدي.

ومسلسل سر إلهي من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

حلقات سر إلهي

ويتمني مسلسل "سر إلهي" إلى مجموعة المسلسلات المكونة من 15 حلقة، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان المبارك 2024 عبر منصة "واتش إت" watch it، وإحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويستمر فريق العمل في تصوير مشاهد المسلسل والانتهاء منه قبل بداية الشهر الكريم وإجراء أعمال المونتاج تمهيدا لعرضه خلال النصف الأول من شهر رمضان المقبل 2024 والذي يتوقع أن يشهد نسب مشاهدة عالية عبر القنوات التابعة لشركة المتحدة للخدما الاعلامي  ومنصة واتش إت  watch it الرقمية.

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