الخميس 15 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

مرحب شهر الصوم.. تعرف على أسعار ياميش رمضان فى المحال التجارية

ياميش رمضان
ياميش رمضان

حرصت الأسر المصرية على شراء ياميش رمضان، استعدادًا لقدوم الشهر الكريم، إذ اعتاد المصريون على شراء وتناول الياميش بما يتناسب مع حاجاتهم للشعور بمذاق الشهر والاحتفال به، كما نصت العادات والتقاليد.

وطرحت المحال التجارية ياميش رمضان بأسعار ملائمة وأكد محمد عبدالله، تاجر بيع الياميش في منطقة عابدين بوسط البلد، لـ«الدستور» أن ياميش رمضان يعتبر من أساسيات الاحتفال بالشهر الكريم، لذلك يقبل المواطنون على شراء احتياجاتهم منه قبل بدء الشهر لتفادي ارتفاع الأسعار بشكل كبير.

أشارمحمد عبدالله، تاجر بيع الياميش في منطقة عابدين بوسط البلد، لـ«الدستور» إلى أن الإقبال متوسط حتى الآن على شراء الياميش، لافتًا إلى أن التمر والمشمش والتين والقراصيا والزبيب وقمرالدين من السلع الأكثر مبيعًا.

وجاءت أسعار الياميش في رمضان 2024 على النحو التالي: 

أسعار ياميش رمضان 2024

  • تبدأ أسعار الكيلو الواحد من  التمر من 40 ويصل لـ120 جنيهًا
  • تراوح سعر كيلو البندق من 330 لـ500 جنيه.
  • ووصل سعر الكيلو الواحد من التين المجفف لـ130 جنيهًا ويصل لـ160 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الفستق من 580 لـ630 جنيهًا.
  • يتراوح سعر الكيلو الواحد من المشمش المجفف من 80 لـ120 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الكاجو من 330 لـ670 جنيهًا.
  • يتراوح سعر الكيلو الواحد من الزبيب المصري ما بين 95 لـ120 جنيهًا.
  • سجل سعر كيلو الزبيب التركي نحو 220 جنيهًا.
  • ووصل سعر كيلو الزبيب الإيراني نحو 240 جنيهًا.
  • يتراوح سعر الكيلو الواحد من القراصيا من 40 لـ120 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو اللوز من 400 لـ550 جنيهًا.
  • ووصل سعر  قمرالدين المصري من 40 و48 و55 جنيهًا.
  • سجل سعر قمر الدين التركي والسوري من 90 لـ120 جنيهًا.
  • ووصل سعر التمر الهندي 160 جنيهًا للكيلو الواحد.
  • ووصل  سعر كيلو عين الجمل لـ400 جنيه.

FB_IMG_1678107595703
FB_IMG_1678107595703
20190505_2_36320620_44230487_Web
20190505_2_36320620_44230487_Web
19_2022-637840765475114729-511
19_2022-637840765475114729-511
278020072_828131694770261_2984796266176647123_n
278020072_828131694770261_2984796266176647123_n
tshtry_yamysh_rmdan_2022_mnyn_barkhs_alasear_3e0e3384d3
tshtry_yamysh_rmdan_2022_mnyn_barkhs_alasear_3e0e3384d3
شراء ياميش رمضان ياميش رمضان المحال التجارية منطقة عابدين بوسط البلد أسعار الياميش رمضان 2024

مواد متعلقة

أبرزها "الكبير أوى 8" و"الحشاشين".. القائمة الكاملة لمسلسلات "المتحدة" فى رمضان 2024

قبل انتهاء معرض الكتاب.. إقبال كبير على دور النشر السعودية

"ليلة رحيل ناصر" يجذب زوار معرض القاهرة للكتاب.. تعرف على سعره

الموسوعة العلمية تجذب الأطفال في معرض الكتاب

بمعرض الكتاب.. مركز أبوظبى للغة العربية يرفع شعار"تثقيف الأطفال مهمتنا"

«الثورة الجزائرية».. تفاصيل أبرز إصدارات جناح الجزائر في معرض القاهرة الدولي للكتاب

إقبال كبير على جناح المجلس الوطني للثقافة بالأردن في معرض الكتاب

أولياء أمور طلاب الصف الأول الثانوي: "الطلاب بيتعودوا على التابلت"

الأكثر قراءة

قرار وزارى بإلزام المنشآت الطبية بوصف الأدوية محلية الصنع وعدم وصف المستورد

دراسة: المشي والركض واليوغا وتدريبات القوة علاجات فعالة للاكتئاب

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

آخر تحديث.. تراجع سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار

خصومات تصل لـ30%.. رئيس الوزراء يتابع جهود توافر سلع شهر رمضان

تفاصيل توقيع رمضان صبحى للزمالك وموعد ارتداء اللاعب الفانلة البيضاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

مصر.. تركيا.. تعاون بعد قطيعة

محمد رفعت

أردوغان فى القاهرة.. لماذا؟

منى رجب

مصر وتركيا.. نقطة تحول تاريخية ودعم للقضية الفلسطينية

حسين دعسة

سعد الحريرى ينفض يديه عن "حزب الله".. وحال لبنان اليوم

علي سعدة

التقارب فى عيد الحب

محمد عبدالعزيز

عاد أردوغان.. فمرحبًا ببداية جديدة

عبدالوهاب داود

الطيب صالح.. كيف تصبح "عبقريًا" برواية واحدة متوسطة؟!

مدحت بشاى

مصر - تركيا.. والعلاقات الضرورة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة تحذر من اضطرار منظمات العمل الإنسانى تعليق أنشطتها فى رفح

بعد اقتحامه من قوات الاحتلال.. "فوضى ورعب" بمجمع ناصر الطبى

عاجل| الاحتلال يجبر النازحين وعائلات الطواقم الطبية على الخروج القسرى من مجمع ناصر الطبى