مرحب شهر الصوم.. تعرف على أسعار ياميش رمضان فى المحال التجارية

حرصت الأسر المصرية على شراء ياميش رمضان، استعدادًا لقدوم الشهر الكريم، إذ اعتاد المصريون على شراء وتناول الياميش بما يتناسب مع حاجاتهم للشعور بمذاق الشهر والاحتفال به، كما نصت العادات والتقاليد.

وطرحت المحال التجارية ياميش رمضان بأسعار ملائمة وأكد محمد عبدالله، تاجر بيع الياميش في منطقة عابدين بوسط البلد، لـ«الدستور» أن ياميش رمضان يعتبر من أساسيات الاحتفال بالشهر الكريم، لذلك يقبل المواطنون على شراء احتياجاتهم منه قبل بدء الشهر لتفادي ارتفاع الأسعار بشكل كبير.



أشارمحمد عبدالله، تاجر بيع الياميش في منطقة عابدين بوسط البلد، لـ«الدستور» إلى أن الإقبال متوسط حتى الآن على شراء الياميش، لافتًا إلى أن التمر والمشمش والتين والقراصيا والزبيب وقمرالدين من السلع الأكثر مبيعًا.



وجاءت أسعار الياميش في رمضان 2024 على النحو التالي:

أسعار ياميش رمضان 2024

تبدأ أسعار الكيلو الواحد من التمر من 40 ويصل لـ120 جنيهًا

تراوح سعر كيلو البندق من 330 لـ500 جنيه.

ووصل سعر الكيلو الواحد من التين المجفف لـ130 جنيهًا ويصل لـ160 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الفستق من 580 لـ630 جنيهًا.

يتراوح سعر الكيلو الواحد من المشمش المجفف من 80 لـ120 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الكاجو من 330 لـ670 جنيهًا.

يتراوح سعر الكيلو الواحد من الزبيب المصري ما بين 95 لـ120 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الزبيب التركي نحو 220 جنيهًا.

ووصل سعر كيلو الزبيب الإيراني نحو 240 جنيهًا.

يتراوح سعر الكيلو الواحد من القراصيا من 40 لـ120 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو اللوز من 400 لـ550 جنيهًا.

ووصل سعر قمرالدين المصري من 40 و48 و55 جنيهًا.

سجل سعر قمر الدين التركي والسوري من 90 لـ120 جنيهًا.

ووصل سعر التمر الهندي 160 جنيهًا للكيلو الواحد.

ووصل سعر كيلو عين الجمل لـ400 جنيه.

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