أولياء أمور طلاب الصف الأول الثانوي: "الطلاب بيتعودوا على التابلت"

افترش عدد من أولياء أمور طالبات الصف الأول الثانوي في مدرسة أحمد عرابي الثانوية للبنات التابعة لإدارة العمرانية التعليمية في منطقة العمرانية في محافظة الجيزة، صباح اليوم، الأرض أمام المدرسة للاطمئنان على ذويهم.

وحرص أولياء أمور طلاب الصف الأول الثانوي للحضور أمام المدرسة خلال تأدية الطلاب امتحاني الكيمياء والجغرافيا.

في هذا السياق، التقت "الدستور" عدد من أولياء الأمور، للوقوف على مدى تقبل الأطفال للمذاكرة على التابليت وتأدية الامتحان عليه.

وقالت فاطمة محمود، ولي أمر الطالبة نسرين أحمد، الطالبة في الصف الأول الثانوي في مدرسة أحمد عرابي الثانوية للبنات التابعة لإدارة العمرانية التعليمية في محافظة الجيزة لـ"الدستور" إن الطلاب بدأوا يتاقلموا خلال دراستهم على التعامل مع التابليت، منوهة: «الطلاب بيتعلموا لسه ازاي يستخدموه».

فيما قالت أحلام عبدالرزاق، ولي أمر الطالبة نهى أشرف، المدرسين بيساعدوا الطالبات في استخدام التابليت بشكل صحيح، منوهه:« لسة بيتعلموا اكثر».

وأشارت علياء متولي، ولي أمر الطالبة أمل هاشم، أن التابليت استخدامه سهل جدا ولكن يحتاج لتدريب.

وبدأت امتحانات الصف الأول الثانوي 11 يناير 2024 امتحان مادة اللغة العربية، يوم الأحد 14 يناير 2024 امتحان مادة الرياضيات، يوم الثلاثاء 16 يناير 2024 امتحان مادتي اللغة الأجنبية الأولى والفلسفة.

ومن المقرر أن يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي يوم الخميس 18 يناير 2024 امتحان مادتي التاريخ والأحياء، يوم الإثنين 22 يناير 2024 امتحان مادتي الكيمياء، والجغرافيا.

وينتهي طلاب الصف الأول الثانوي من أداء الامتحانات يوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024، امتحان مادتي الفيزياء، واللغة الأجنبية الثانية.