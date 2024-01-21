بشائر الأمل.. اللغة الإنجليزية في الصف الثاني الثانوي في متناول الطالب المتوسط

أجرى طالبات مدرسة أحمد عرابي التابعة لإدارة العمرانية التعليمية في محافظة الجيزة، امتحان مادة اللغة الإنجليزية وسط احتفاء من أولياء الأمور.

إذ خرج الفتيات يهللن في طرقات المدرسة، مؤكدين على سهولة امتحان مادة اللغة الإنجليزية، وعدم وجود أي أزمة في أسئلته.

الأمر الذي دفع أولياء الأمور للاحتفال والدعاء بالحمد لله، منوهين بأن امتحان اللغة الإنجليزية كان من المتوقع أن يأتي صعب لأن المنهج كبير جدا.

وجاء جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي بمحافظة الجيزة على النحو التالي، يؤدي الطلاب اليوم السبت 13 يناير 2024 امتحان مادة اللغة العربية، والاثنين 15 يناير 2024، امتحان الكيمياء "علمي" وعلم النفس "أدبي"، ويوم الأربعاء 17 يناير 2024 التاريخ "أدبي" + الفيزياء "علمي".

ومن المقرر أن يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي في محافظة الجيزة، يوم الأحد 21 يناير 2024 امتحان اللغة الأجنبية الأولى "عام"، والأحياء "علمي"، والفلسفة "أدبي"، والثلاثاء 23 يناير 2024 اللغة الأجنبية الثانية "عام"، تطبيقات الرياضيات "علمي"، الجغرافيا "أدبي" الأربعاء.

وينتهي جدول امتحانات طلاب الصف الثاني الثانوي في محافظة الجيزة يوم 24 يناير 2024، جبر وتفاضل وحساب المثلثات.

وجاء جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي بمحافظة الجيزة على النحو التالي، إذ أدي الطلاب اليوم السبت الماضي 13 يناير 2024 امتحان مادة اللغة العربية، واليوم الإثنين أدي 15 يناير 2024، امتحان الكيمياء "علمي" وعلم النفس "أدبي".

كما سيؤدي الطلاب يوم الأربعاء 17 يناير 2024 التاريخ "أدبي" والفيزياء "علمي"، ومن المقرر أن يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي في محافظة الجيزة، يوم الأحد 21 يناير 2024 امتحان اللغة الأجنبية الاولى "عام"، والأحياء "علمي"، والفلسفة "أدبي"، والثلاثاء 23 يناير 2024 اللغة الأجنبية الثانية "عام"، تطبيقات الرياضيات "علمي"، الجغرافيا "أدبي".