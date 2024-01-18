الخميس 18 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

عضو التحالف الوطني لـ "الدستور": "ستر وعافية" تقدم خدماتها لأكثر من ألف أسرة في 6 أكتوبر

جيهان ذكي عضوة التحالف
جيهان ذكي عضوة التحالف الوطني خلال فاعليات ستر وعافية

«نجهز للقافلة منذ 10 أيام»، بهذه الكلمات بدأت جيهان ذكي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، حديثها لـ«الدستور» قائلة إن قافلة «ستر وعافية» تقدم خدماتها للأهالي في مساكن نوال عثمان، في 6 أكتوبر والتي تأتي في مقدمة فعالياتها  القافلة الطبية والعلاجية، مشيرة إلى أن القافلة الطبية تضم 10 تخصصات، بالإضافة للمعمل، والصيدلية لتوزيع الأدوية الطبية والعلاجية.

وأشارت عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، إلى أن القافلة الطبية تخدم حوالي 5000 فرد بواقع 600 لـ 1000 أسرة، يتم تقديم الرعاية الصحية والعلاجية لهم مجانًا تمامًا لمدة يومين متواصلين.

وتابعت أن مبادرة « ستر وعافية » تتضمن العديد من الفعاليات من بينها الأنشطة الفنية والرياضية، ويقوم عليها طلاب كليات التربية الفنية والخدمة الاجتماعية في جامعة حلوان، مشيرة إلى أن الأنشطة عظيمة جدًا، والكل يبذل قصارى جهده لمساعدة الأهالي.

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وأضافت، أن مبادرة ستر وعافية أتاحت للجمعيات الأهلية تقديم خدماتها بشكل جماعي للأهالي في الأماكن النائية والأكثر احتياجًا، مضيفة:«التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي كفل تقديم الدعم والرعاية للأهالي من خلال تقديم الخدمات لهم عن طريق تكتاتف الجمعبات الأهلية والخيرية»، مؤكدة أن ستر وعافية تسهدف الأماكن التي تحتاج إلى رعاية ودعم في كل محافظات مصر.

وأكدت أن إقبال الأهالي على قافلة "ستر وعافية" التابعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي كبير جدًا منذ الساعات الأولى، مشيرة إلى أن الأهالي يساعدون المنظمين في تقديم الخدمات لهم، مستكملة: «يتضمن اليوم توزيع ملابس جديدة على الأهالي في مساكن نوال عثمان»، مختتمة: «نجهز للقافلة منذ حوالي 10 أيام».
إطلاق المرحلة الـ27 من قوافل "ستر وعافية" بالقاهرة

وأطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم الخميس، المرحلة الـ27 من قوافل "ستر وعافية" للأهالي في مركز شباب نوال عثمان، في مدينة 6 أكتوبر، بمشاركة عدد من الجمعيات الأهلية والخيرية التابعة للتحالف.

وتتضمن القافلة حملة طرق الأبواب لتوزيع مواد غذائية ولحوم ووجبات ساخنة ضمن مبادرة "خيرك سابق" للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، بجانب إقامة كرنفال للأطفال ومسرح للعرائس ومعرض ملابس وفصول إعادة التدوير وترشيد الاستهلاك وغيرها من الأنشطة.

تقدم القافلة حزمة متنوعة من الخدمات للمواطنين، حيث تشمل قافلة طبية تضم العديد من التخصصات (باطنة – جلدية – نساء – أ سنان – رمد – أطفال – أنف وأذن) الكشف والعلاج والمتابعة وقياس النظارات الطبية والضغط والسكر، وكذلك تركيب أجهزة تعويضية وحمالت توعوية بكارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم، بالإضافة للكشف المبكر عن سرطان الثدي والتوعية بالقدم الصحيح وكذلك خدمات تنظيم الأسرة والتوعية بالصحة الإنجابية.

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