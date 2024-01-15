طلاب الشعبة الأدبية بالصف الثاني الثانوي: امتحان علم النفس في مستوى الطالب المتوسط

انتهي طلاب الصف الثاني الثانوي في مدرسة أحمد عرابي التابعة لإدارة العمرانية التعليمية في محافظة الجيزة، منذ قليل، من مادة علم النفس، للشعبة الأدبية.



وقالت نورهان محمد، الطالبة في الصف الثاني الثانوي في مدرسة أحمد عرابي التابعة لإدارة العمرانية التعليمية في محافظة الجيزة، لـ"الدستور"، إن امتحان مادة علم النفس كان سهل جدًا، منوهة أن الامتحان كان بسيط ومباشر بشكل كبير.

فيما أوضحت أمل فتحي، أن الامتحان كان أسئلته صريحة وواضحة ما جعل حله سهل جدًا، منوهة: «الامتحان كان بسيط وفي مستوى الطالب المتوسط».

فيما أشارت دعاء أحمد، إلى أن الامتحان كان بسيط وفي مستوى الطالب المتوسط، ولا يحتاج لمجهود كبير في حله، معقبة: “أتمنى أن تأتي الامتحانات القادمة على نفس الطريقة”.

جدول الامتحانات

وجاء جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي بمحافظة الجيزة على النحو التالي، إذ أدي الطلاب اليوم السبت الماضي 13 يناير 2024 امتحان مادة اللغة العربية، واليوم الإثنين أدي 15 يناير 2024، امتحان الكيمياء "علمي" وعلم النفس "أدبي".

كما سيؤدي الطلاب يوم الأربعاء 17 يناير 2024 التاريخ "أدبي" والفيزياء "علمي"، ومن المقرر أن يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي في محافظة الجيزة، يوم الأحد 21 يناير 2024 امتحان اللغة الأجنبية الاولى "عام"، والأحياء "علمي"، والفلسفة "أدبي"، والثلاثاء 23 يناير 2024 اللغة الأجنبية الثانية "عام"، تطبيقات الرياضيات "علمي"، الجغرافيا "أدبي".