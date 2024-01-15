الإثنين 15 يناير 2024
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تحقيقات ومتابعات

طلاب الشعبة العلمية بالصف الثاني الثانوي لـ الدستور: الكيمياء كانت تحتاج لوقت إضافي

مدرسة أحمد عرابي
مدرسة أحمد عرابي

انتهي طلاب الصف الثاني الثانوي في مدرسة أحمد عرابي التابعة لإدارة العمرانية التعليمية في محافظة الجيزة، منذ قليل، من مادة الكمياء للشعبة العلمية.
 

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وقالت أسماء محمد، الطالبة في الصف الثاني الثانوي في مدرسة أحمد عرابي التابعة لإدارة العمرانية التعليمية في محافظة الجيزة، لـ"الدستور"، إن امتحان الكمياء كان يحتاج لوقت إضافي، منوهه أن عدد الأسئلة كانت كبيرة وتحتاج لتركيز.

فيما أوضحت سمر عبدالعزيز، الطالبة في الصف الثاني الثانوي في مدرسة أحمد عرابي التابعة لإدارة العمرانية التعليمية في محافظة الجيزة لـ"الدستور"، إن الامتحان كان يتضمن بعض الأسئلة في مستوى الطالب المتفوق، منوهه:« كان يحتاج وقت إضافي للتركيز في الحل ».

فيما أشارت إيمان علي، الطالبة في الصف الثاني الثانوي بمدرسة أحمد عرابي التابعة لإدارة العمرانية التعليمية في محافظة الجيزة، الامتحان كان يحتاج تركيز أكبر، ولذلك شعر الجميع أن هناك اسئلة صعبة، متواجده في متن الأسئلة، معقبه:« أتمنى أن تأتي الامتحانات القادمة سهلة».

جدول الامتحانات

وجاء جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي بمحافظة الجيزة على النحو التالي، إذ أدي الطلاب اليوم السبت الماضي 13 يناير 2024 امتحان مادة اللغة العربية، واليوم الإثنين أدي  15 يناير 2024، امتحان  الكيمياء "علمي" وعلم النفس "أدبي".

كما سيؤدي الطلاب يوم الأربعاء 17 يناير 2024 التاريخ "أدبي" والفيزياء "علمي"، ومن المقرر أن يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي في محافظة الجيزة، يوم الأحد 21 يناير 2024 امتحان  اللغة الأجنبية الاولى "عام"، والأحياء "علمي"، والفلسفة "أدبي"، والثلاثاء 23 يناير 2024 اللغة الأجنبية الثانية "عام"، تطبيقات الرياضيات "علمي"،  الجغرافيا "أدبي".

وينتهي جدول امتحانات طلاب الصف الثاني الثانوي في محافظة الجيزة يوم 24 يناير 2024، جبر وتفاضل وحساب المثلثات

يؤدي الطلاب المدارس الحكومية الامتحان بنظام التابليت، بينما طلاب المدارس الخاصة بنظام الورقي.

محافظة الجيزة العمرانية التعليمية مدرسة أحمد عرابي جدول الامتحانات امتحانات الصف الثاني الثانوي

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