الأحد 14 يناير 2024
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تحقيقات ومتابعات

أولياء أمور الصف الاول الثانوي: "التابلت لسه محتاج تعديلات"

جريدة الدستور

افترش بعض من أولياء أمور طلاب الصف الأول الثانوي الأرض أمام مدرسة أحمد عرابي الثانوية للبنات التابعة لإدارة العمرانية التعليمية التابعة لمحافظة الجيزة، في انتظار خروج أبنائهم بعد أداء امتحان مادة الرياضيات.

في هذا السياق التقت "الدستور" عددا من أولياء الأمور للوقوف على مدى رضاءهم عن مستوى الامتحانات، وامتحان على التابلت.

منظومة التابلت لازالت بحاجة لبعض التعديلات

قالت سميرة محمد، ولي أمر  أسماء عمر، الطالبة في الصف الأول الثانوي في مدرسة أحمد عرابي الثانوية للبنات التابعة لإدارة العمرانية التعليمية في محافظة الجيزة، إن الامتحانات تأتي في مستوى الطالب المتوسط، ولكن منظومة التابلت لازالت بحاجة لبعض التعديلات.

 تعرض بعض الطلاب لحادث توقف الجهاز أو الخروج من الامتحان

أوضحت علا محمد، ولى أمر شيماء عيد، الطالبة في مدرسة أحمد عرابي الثانوية العامة للبنات التابعة لإدارة العمرانية التعليمية في محافظة الجيزة أن منظومة التابلت بحاجة إلى تطوير، وذلك لتعرض بعض الطلاب لحادث توقف الجهاز أو الخروج من الامتحان، منوهه أخطاء بسيطة لكن يجب تداركها.

أضافت هدى عبدالفتاح، ولي أمر اسراء محمد، الطالبة في مدرسة أحمد عرابي الثانوية للبنات التابعة لإدارة العمرانية التعليمية في محافظة الجيزة ل الدستور أن منظومة  التابلت يحتاج لبعض التطوير.

وبدأت امتحانات الصف الأول الثانوي 11 يناير 2024 امتحان مادة اللغة العربية، يوم الأحد 14 يناير 2024 امتحان مادة الرياضيات، يوم الثلاثاء 16 يناير 2024 امتحان مادتي اللغة الأجنبية الأولى والفلسفة.

ومن المقرر أن يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي يوم الخميس 18 يناير 2024 امتحان مادتي التاريخ والأحياء، يوم الإثنين 22 يناير 2024 امتحان مادتي الكيمياء، والجغرافيا.

وينتهي طلاب الصف الأول الثانوي من أداء الامتحانات يوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024،  امتحان مادتي الفيزياء، واللغة الأجنبية الثانية.

 

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