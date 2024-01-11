الخميس 11 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بدء تركيب أجهزة "الرجفان القلبي" في الأماكن العامة.. ومواطنون: حماية الآلاف من الموت

أجهزة الرجفان القلبي
أجهزة الرجفان القلبي

توجهت وزارة الصحة والسكان، بالشكر لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، للموافقة على نتائج الدراسة التي قامت بها وزارة الصحة والسكان، بشأن مقترح التعامل مع حالات توقف القلب المفاجئ عبر نشر أجهزة إزالة الرجفان القلبي والآليات التنفيذية.
 
وخطة وزارة الصحة لتركيب أجهزة إزالة الرجفان القلبي، على 3 مراحل؛ أولها هو المرحلة ذات الأولوية والتي تتمثل في صالات الوصول والمغادرة بالمطارات، ومحطات القطارات والمترو، والمساجد والكنائس الكبيرة، وسيارات المطافئ والشرطة، ومناطق الجذب السياحي والمواقع التاريخية والفنادق.


و فرص إنقاذ حياة المصاب بالتوقف القلبي المفاجئ تزداد بنسبة 90% إذا تم استخدام جهاز الإنعاش القلبي في الدقيقة الأولى، وينخفض المعدل بنسبة 10% لكل دقيقة بدون التدخل، أن توقف القلب المفاجئ يتسبب في نحو 14% من أعداد الوفيات التي تحدث سنويا داخل مصر، كما يصل عدد حالات الوفيات الناتجة عن توقف القلب المفاجئ خارج المستشفيات بالولايات المتحدة الأمريكية إلى 360 ألف حالة سنويًا.

في هذا الإطار، رصدت « الدستور » آراء المواطنين حول مقترح وزارة الصحة والسكان بتركيب أجهزة الرجفان القلبي، في المطارات، والقطارات، والمترو، والمساجد، والكنائس، وسيارات المطافئ، والشرطة، والمناطق الأثرية والتاريخية، والفنادق.


قال إبراهيم محمد، أحد المواطنين، من سكان محافظة الجيزة، لـ الدستور، إن هذه الفكرة ستنفذ الآلاف من المواطنين الذين يعانون من تردي أوضاعهم الصحية أو تعرضهم للتوقف المفاجئ للقلب، معقبا:« هناك الملايين من المواطنين حول العالم يموتون بفعل هذه الإصابة المفاجئة وعدم استيعاب المواطنين بالطريقة الصحيحة للتعامل معها».

أوضح سيد عبدالله، أحد المواطنين، من سكان محافظة القاهرة، لـ الدستور، إن هذه المبادرة ستسهم في تقليل حالات الوفاة  بفعل التوقف المفاجئ للقلب، منوها: « وزارة الصحة تبذل قصارى جهدها لإنقاذ حياة المواطنين ».

أضاف سعيد فتحي، أحد المواطنين، من سكان محافظة الجيزة، ل الدستور أن وزارة الصحة بهذه الطريقة ستسهل عملية الانعاش القلبي، الأمر الذي سيحفظ حياة الملايين من المواطنين.

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