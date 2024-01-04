الخميس 04 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطنة: "حياة كريمة" ساعدت أطفال الصم والبكم على الاندماج المجتمعي

حياة كريمة
حياة كريمة

عملت المبادرة الرئاسية حياة كريمة على دعم ذوي الهمم، من خلال  مبادرة "أتكلم هنسمعك"، إذ عملت المبادرة على توفير قافلة طبية، وعيادات الصحة النفسية، ومكتب التأهيل لاستخراج بطاقات الخدمات المتكاملة، واستقبال طلبات المساعدة الإنسانية من خلال Booth يحتوي على العديد من الأنشطة، كذلك معرض للمشغولات اليدوية للمدارس الفكرية، فضلا عن عروض فنية للطلاب بتلك المدارس.

 تتعاون مؤسسة  "حياة كريمة" في مبادرة اتكلم هنسمعك مع الهلال الأحمر  ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الشباب والرياضة والمجلس الأعلى للثقافة وبعض جمعيات الأهلية.

يأتي هذا انطلاقا من دور المؤسسة المجتمعي لتقديم كافة المبادرات الداعمة لذوي الهمم، لتوفير الاحتياجات اللازمة لمساعدتهم على الحياة الكريمة والاندماج في المجتمع بشكل فعال مما يساهم في تنمية الفرد والمجتمع.

في هذا الإطار التقت “الدستور” ماجدة محمد، إحدى أولياء أمور أطفال من ذوي الهمم  الذين يعتمدون على لغة الإشارة في حياتهم اليومية، للوقوف على آثار جهود مبادرة اتكلم هنسمعك عليها، والدعم الذي قدم لها من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

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وقالت ماجدة محمد، إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ساعدت الأطفال على الإندماج في المجتمع، وساعدت في تقبل الاطفال لاختلافهم.

وأكدت أن هذه الفعاليات ساعدت الأطفال في تقبل الآخر، كما أنها ستحد من ظاهرة التنمر التي انتشرت خلال الفترة الماضية، معقبة: "المبادرة الرئاسية حياة كريمة تكثف جهودها من أجل تحقيق الدعم اللازم للفئات المهمشة التي يصعب عليها الاندماج في المجتمع".

وأضافت أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وقعت الكشف الطبي على ذوي الاحتياجات الخاصة  وقدمت لهم الدعم النفسي من خلال الاستشارات النفسية  علاوة على بعض الأنشطة التي تساعد الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة على الإندماج في المجتمع.

ووجهت الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه الدائم للفئات المهمشة، كما وجهت الشكر للقائمين على المبادرة الرئاسية حياة كريمة على تنفيذ الفعالية.

أتكلم هنسمعك حياة كريمه ذوى الاحتياجات الخاصة ذوي الهمم الصم والبكم

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