السبت 30 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

مات متوضئا.. "عريس حلوان" أنهوا حياته دون ذنب (فيديو)

رجب
رجب

“صلى العشاء وطعنوه بـ3 طعنات”.. كانت هذه حكاية رجب النساك، أحد سكان مدينة حلوان، كان يعمل بكِد من أجل تجهيز شقة الزوجية، وبعد أن صلى العشاء توجه لتناول الطعام مع والده وشقيقة، ومن ثم انقطعت الكهرباء، وبدأت الأصوات تتعالي من الشارع لتعرب عن وجود مشادة كبيرة جدًا.

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على الفور توجه رجب النساك إلى الشارع لحل النزاع، إلا أنه تفاجأ بطعنه في رقبته 3 طعنات بسلاح أبيض، على الفور توجه به شقيقه الأصغر ووالده إلى المستشفى، إلا أنه كان قد فارق الحياة.

جلست عائلة رجب تبكي على فراق أبنها الذي كان يحلم بالزواج عما قريب، وكان يحمل الأعباء من أجل مساعدة أسرته الصغيرة.

 

رجب النساك مدينة حلوان شقة الزوجية العشاء انقطعت الكهرباء مشادة كبيرة بطعنة طعنات بسلاح ابيض سلاح أبيض

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