الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بايدن يواجه ثورة رفض لسياساته تجاه غزة بالأوساط الحكومية الأمريكية

بايدن
بايدن

حث الموظفون في  الإدارة الأمريكية الرئيس الأمريكي جو بايدن على ضرورة الضغط لإيقاف إطلاق النار في قطاع غزة، إذ طلب 130 موظفًا في الإدارة الأمريكية من الرئيس الأمريكي التحرك من أجل إيقاف الأزمة الإنسانية الراهنة التي يعاني منها المواطنون في قطاع غزة.
 

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اتهم الموظفون في الإدارة الأمريكية  وزارة الأمن الداخلي بالوقوف صامتة أمام المجازر التي تُرتكب في حق المدنيين في قطاع غزة، خاصةً في ظل شح المساعدات الإنسانية والطعام.

وطالب الموظفون في الإدارة الأمريكية الرئيس جو بايدن بتغيير سياسة التعامل مع القضية الفلسطينية، وحماية المدنيين في ظل الأوضاع المأساوية الراهنة.
 

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