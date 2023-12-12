عم جميل وحفيدته يرفعان أعلام مصر في عابدين: "نلبي نداء الوطن"

حرص جميل سمعان، وحفيدته نهي مجدي، على رفع أعلام مصر والتلويح بها أمام مدرسة محمد فريد التجريبية للغات في منطقة عابدين التابعة لوسط البلد في قلب محافظة القاهرة.

أخذ الجد وحفيديته يلوحان بعلم مصر، وقال جميل لـ"الدستور" إنه سعيد لكونه يشارك في العرس الديمقراطي، مؤكدا أنه أحضر حفيدته معه لتعريفها بأهمية المشاركة في الانتخابات، ومساعدتها على العمل السياسية الإيجابي.

وأشار إلى أنه يحرص على زرع الروح الوطنية في نفوس أولاده واحفاده، معقبا: “مصر لما تنادي كلنا لازم نلبي النداء”.

وتختتم عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الثلاثاء، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.