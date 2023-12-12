الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سعيد وجاره مينا: "بنشارك في الانتخابات من 2012.. وصوتنا للرئيس السيسي"

جانب من الانتخابات
جانب من الانتخابات

وقف سعيد محمد، ومينا جاد الحق، أمام اللجنة الانتخابية في مدرسة محمد فريد الابتدائية، في منطقة عابدين بمحافظة القاهرة، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2023/ 2024.

سعيد محمد، قال لـ"الدستور" إنه يشارك في الانتخابات منذ ثورة 25 يناير، واول انتخابات أدلى بصوته فيها كانت الاستحقاق الرئاسي 2012.

وأضاف أنه اعتاد على المشاركة في الاستحقاقات الرئاسية رفقة جاره مينا جاد الحق، الذي يحثه دوما على المشاركة في الحياة السياسية، ومتابعة الأخبر المحلية والإقليمية بشكل دوري.

وقال مينا جاد الحق، إنه حريص على الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية واختيار رئيس مصر القادم، وأكد “صوتي للرئيس السيسي”.

الانتخابات الرئاسية 2024 

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءًا من  أول امس الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر 2023، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن حوالي 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية، وأن هناك 14 منظمة دولية تشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وعدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح المتابعة بلغ 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و340 متابعًا لها.

 

ثالث أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية 

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

جانب من الانتخابات
جانب من الانتخابات
انتخابات مصر الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة 2024 نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية الرئيس السيسي مرشح الرئاسة المصرية 2024 مرشحين الرئاسه 2024 اسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات مصر تنتخب

مواد متعلقة

الشباب يتصدرون المشهد الانتخابي بلجنة الاقتراع بمدرسة محمد فريد الابتدائية (صور)

الشباب يصطفون أمام لجنة مدرسة محمد فريد التجريبية بعابدين للإدلاء بأصواتهم

النساء يتصدرن المشهد الانتخابي في ثالث أيام التصويت (صور)

شباب الأحزاب السياسية يستقبلون الناخبين أمام مدرسة الخط العربي بعابدين

توافد كبير على التصويت في الانتخابات الرئاسية بلجان عابدين وسط القاهرة

بالعكاز.. "فتحية" تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية

ناخبون يتفاعلون مع نغمات نوبية بلجنة مدرسة الخط العربي في عابدين

عمال وفلاحين وطلبه.. أطياف الشعب تتلاحم في الانتخابات الرئاسية

الأكثر قراءة

جيش الاحتلال الإسرائيلى يحرك السفينة الحربية ساعر 6 للبحر الأحمر للرد على الحوثيين

الانتخابات الرئاسية 2024: المعمرون يشاركون الشباب فى رسم خارطة المستقبل

عقوبة التخلف عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

ناقلة تتعرض لهجوم قبالة اليمن كانت ستزور إسرائيل فى يناير

بيبو يرفض التنازل عن عقوبة الـ200 ألف جنيه على لاعبي الأهلي قبل المونديال

"الوطنية للانتخابات" تكشف حقيقة مد التصويت فى الانتخابات الرئاسية ليوم رابع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

الشباب يرد الجميل فى صناديق الانتخابات

لواء. محسن الفحام

"إرادة الأجيال"

خالد حريب

ما بعد انتخابات الرئاسة

حسين دعسة

منتدى الدوحة يحاور رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: الحرب الإسرائيلية.. جرائم ضدّ الإنسانيَّة

عبدالوهاب داود

عن بنات «الحلوة» وسيداتها

وائل لطفي

متلازمة الإنكار

ماجد حبته

الثيران.. والحبر الأحمر!

محمد عبدالعزيز

بهجة الحبر الفسفورى.. وفى هذا فليتنافس المواطنون

صور

في حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال: مقتل 13 جنديًا إسرائيليًا بـ"نيران صديقة"

"مقاومة الجدار": معركتنا الشعبية والقانونية ضد سرقة الأرض وإرهاب المستعمرين

خطة إسرائيل لإقامة حزام أمنى حول غزة.. هل يعيد الهدوء؟