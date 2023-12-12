سعيد وجاره مينا: "بنشارك في الانتخابات من 2012.. وصوتنا للرئيس السيسي"

وقف سعيد محمد، ومينا جاد الحق، أمام اللجنة الانتخابية في مدرسة محمد فريد الابتدائية، في منطقة عابدين بمحافظة القاهرة، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2023/ 2024.

سعيد محمد، قال لـ"الدستور" إنه يشارك في الانتخابات منذ ثورة 25 يناير، واول انتخابات أدلى بصوته فيها كانت الاستحقاق الرئاسي 2012.

وأضاف أنه اعتاد على المشاركة في الاستحقاقات الرئاسية رفقة جاره مينا جاد الحق، الذي يحثه دوما على المشاركة في الحياة السياسية، ومتابعة الأخبر المحلية والإقليمية بشكل دوري.

وقال مينا جاد الحق، إنه حريص على الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية واختيار رئيس مصر القادم، وأكد “صوتي للرئيس السيسي”.

الانتخابات الرئاسية 2024

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءًا من أول امس الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر 2023، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن حوالي 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية، وأن هناك 14 منظمة دولية تشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وعدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح المتابعة بلغ 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و340 متابعًا لها.

ثالث أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.