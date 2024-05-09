الخميس 09 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

انقسامات وغضب عارم.. مطالب إسرائيلية بإقالة "بن غفير" بعد تغريدته عن بايدن

إيتمار بن جفير
إيتمار بن جفير

عبر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج وزعيم المعارضة يائير لابيد، عن غضبهما من التصريحات التي يصدرها الوزيران المتطرفان في حكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريش، والتي كان آخرها يتعلق بالرئيس الأمريكي جو بايدن واتهامه بأنه يدعم حركة حماس.

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وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، فقد كشفت تغريدة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير مدى الغضب داخل الدوائر السياسية للاحتلال الإسرائيلي من وزراء نتنياهو المتطرفين، حيث غرد بن غفير بعد تهديدات الرئيس الأمريكي جو بايدن بوقف المزيد من شحنات الأسلحة الموجهة إلى إسرائيل، قائلًا: "حماس ❤️ بايدن". 

وقال هرتسوج:"حتى في الخلافات، من الضروري تجنب التصريحات والتغريدات التي لا أساس لها من الصحة وغير المسؤولة والمهينة، يتعين المطالبة بإقالة بن غفير".

وتابع خلال خطاب ألقاه بمناسبة يوم النصر على ألمانيا النازية: "هذه فرصة لأوجه الشكر بشكل خاص لأعضاء تحالف دولة إسرائيل، اليوم، وخاصة لحليفتنا الكبرى الولايات المتحدة الأمريكية، أود أن أقول شكرا للرئيس بايدن الذي هو صديق عظيم لدولة إسرائيل والذي أثبت ذلك منذ اليوم الأول للحرب".

وفي إشارة مباشرة إلى التهديد الأمريكي وتغريدة بن جفير المسيئة، قال هرتسوج: "من المهم بالنسبة لي أن أقول إنه حتى عندما تكون هناك خلافات ولحظات مخيبة للآمال بين الأصدقاء والحلفاء، هناك طريقة لحل الخلافات – ومن الضروري لتجنب التصريحات والتغريدات التي لا أساس لها وغير المسؤولة والمهينة والتي تضر بمصالح الأمن القومي لدولة إسرائيل".

لابيد: إذا لم يطرد نتنياهو بن غفير فإنه يعرض للخطر كل جندي في الجيش الإسرائيلي

في الوقت نفسه، دعا زعيم المعارضة الاسرائيلية يائير لابيد، نتنياهو إلى إقالة وزير الأمن القومي على الفور، وكتب لابيد عبر حسابه على منصة x: "إذا لم يطرد نتنياهو بن غفير اليوم، فإنه يعرض للخطر كل جندي في الجيش الإسرائيلي وكل مواطن في دولة إسرائيل". 

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وأضاف بعد ذلك: "لا يتعين أن يكتفي جانتس وآيزنكوت وجالانت هذه المرة بالإدانات، وعليهم المطالبة بإقالة إيتمار بن جفير".

وكتبت عضو الكنيست نعمة عظيمي من حزب العمل، ردا على وزير الأمن القومي: "أنتم خطر على الشعب اليهودي وإسرائيل والمشروع الصهيوني، هناك شخص واحد فقط أخطر منك - الرجل الذي درب مجرمًا وكاهنًا مثلك في الكنيست وحكومة إسرائيل".

 وأجابت عضو الكنيست ميراف بن آري: "بن غفير ليس مذنب، لأن هذا المجرم الذي أصبح وزيرا في منصب كبير ويتخذ القرارات المتعلقة بحياتنا، من هو المذنب، فهو رئيسك، رئيس الوزراء الذي جلب هذا المجرم علينا".

وتابعت: "حكومة بائسة، تعتمد على إهانة بايدن طيلة الوقت، ويحرضون ضده، ويعودون لانتقاد قراره بأنه لا يرسل الأسلحة ويترك جنودنا في ميدان القتال بمفردهم".

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