الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

السفيرة الأمريكية بالقاهرة تهنئ السيسي: ممتون للدور القيادي المصري في الأزمات الإقليمية

هيرو جارج
هيرو جارج

قالت هيرو مصطفى غارغ، سفيرة الولايات المتحدة بالقاهرة بعد إعلان الهيئة العليا للانتخابات نتيجة الانتخابات المصرية “تتطلع الولايات المتحدة وفريق سفارتنا في القاهرة إلى مواصلة شراكتنا القوية مع الرئيس  السيسي”.

أضافت هيرو، في بيان تلقت “الدستور” نسخة منه، أن العلاقة بين الولايات المتحدة ومصر تشمل مجموعة كاملة من الأولويات المشتركة، بما في ذلك تعزيز الاستقرار والأمن الإقليميين، وتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتعزيز الروابط الشعبية والثقافية بين الأمريكيين والمصريين. 

وتابعت “نحن ممتنون للدور القيادي الذي تلعبه مصر خلال الأزمة الإقليمية الحالية، وسنعمل بثبات مع الرئيس السيسي والحكومة المصرية لتحقيق سلام عادل ودائم وآمن”.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وأعلن المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن أن عدد الناخبين المقيدين ببيانات الناخبين هو 67 مليونا و32 ألفا و483 ناخبا، وعدد من أدلوا بصوتهم 44 مليونا و777 ألفا و668 ناخبًا، بنسبة 66.8%، وعدد الأصوات الباطلة 489.307، وعدد الأصوات الصحيحة 44 مليونا و288 ألفا و361.

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