الإثنين 18 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

السيسى للمصريين: اختياركم لى تكليف أتحمل أمانته أمام الله

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة للشعب المصري، عقب إعلان فوزه بالانتخابات الرئاسية 2024.

وقال السيسي خلال كلمة متلفزة: "أبناء مصر الكرام، إن فخرى بكم، لا حدود ولا نهاية له واختياركم لى فى مهمة قيادة الوطن هو تكليف أتحمل أمانته أمام الله "عز وجل" وأمامكم، وسيشهد التاريخ به وكم ازداد فخرى، وأنا أشهد بعين متأملة جموع الشعب المصرى تعبر عن نفسها، فى المقدمة كان شباب مصر يعبر عن نفسه، وعن حيوية مصر ومستقبلها".

وأردف: "وكالعادة والعهد تثبت المرأة المصرية مرة أخرى أنها صوت الضمير الوطنى المعبر عن صمود وصلابة أمتنا، كما كان عمال مصر وفلاحوها نموذجًا للوعى والإرادة ويؤكدون مرة أخرى أنهم صناع المستقبل وزارعو الأمل، والشكر موصول لجيش مصر وشرطتها وقضائها، الذين أمنوا وأشرفوا على خروج هذه الملحمة الوطنية بتلك الصورة التى استدعت الفخر والاعتزاز".

وختم كلمته: "فى نهاية حديثى إليكم أؤكد أننى كما عاهدتكم رجل مصرى نشأ فى أصالة الحارة المصرية العريقة أنتمى إلى المؤسسة العسكرية، ولا أملك فى مهمتى التى كلفتمونى بها سوى العمل بكم، ومن أجلكم لا أدخر جهدًا، ولا أسعى سوى لإرضاء الله تعالى، وتحقيق آمالكم وتطلعاتكم، إن اختياركم لى لقيادة الوطن إنما هو أمانة أدعو الله أن يوفقنى فى حملها بنجاح، وتسليمها بتجرد، فلنعمل معًا لأجل مصرنا العزيزة وبقوة شعبها واصطفافه الوطنى، دائمًا وأبدًا: تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".


نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024

كان رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوي، أعلن عن أن عدد الناخبين المقيدين ببيانات الناخبين هو 67 مليونًا و32 ألفًا و438 ناخبًا، وعدد من أدلوا بصوتهم 44 مليونًا و777 ألفًا و668 ناخبًا، بنسبة 66.8%، وعدد الأصوات الصحيحة 44 مليونًا و288 ألفًا و361 صوتًا بنسبة 98.9%، وعدد الأصوات الباطلة 489.307 بنسبة 1.1%.

عدد الأصوات في الانتخابات الرئاسية 2024 

عبدالفتاح السيسي حصل على 39 مليونًا و702 ألف و451 صوتًا بنسبة 89.6%، من إجمالي نسبة الأصوات الصحيحة.

حازم محمد سليمان عمر حصل على مليون و986 ألفًا و352 صوتًا من الأصوات الصحيحة بنسبة 4.5%.

محمد فريد سعد زهران حصل على مليون و776 ألفًا و952 صوتًا بنسبة 4%.

عبدالسند حسن محمد يمامة حصل على 822 ألفًا و606 أصوات بنسبة 1.9%.

السيسي فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي فوز السيسي الهيئة الوطنية المؤتمر الصحفي الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة الانتخابات الرئاسية عبد الفتاح السيسي المرشح الرئاسي انتخابات رئاسية 2024

مواد متعلقة

الرئيس السيسى يوجه رسالة لشعب مصر عقب إعلان فوزه ويجدد العهد

الرئيس السيسى: الانتخابات الرئاسية لم تشهد أى خروقات أمنية رغم الحشود غير المسبوقة

مسيرة بالسيارات فى الجمالية احتفالًا بفوز الرئيس السيسى بولاية جديدة

رئيس "الوطنية للانتخابات": أدينا المهمة الموكلة إلينا بضمير وحياد القاضي

رئيس "الوطنية للانتخابات": المصريون رسموا مستقبلهم بأحرف من نور وقدموا نموذجًا فريدًا

رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 بلغت 66.8%

أحمد بندارى: الانتخابات الرئاسية 2024 شهدت مشاركة شعبية غير مسبوقة

وزير الاتصالات الفلسطينى: نثمن موقف مصر والأردن الرافض للتهجير القسرى للفلسطينيين

الأكثر قراءة

كل ما تريد معرفته عن سرطانات الخلايا الليمفاوية

تشكيل الأهلى.. مفاجأة فى وسط الملعب وكهربا يقود الهجوم أمام فلومينينسى

صحف الكويت تبرز عزاء الرئيس السيسى فى وفاة الأمير نواف الصباح

بعد إعلان الفوز.. الرئيس السيسى يلتقى أحد المواطنين خلال جولته بشوارع القاهرة (فيديو)

إجهاد عضلى يبعد نجم الأهلى عن المشاركة أمام فلومينينسي بمونديال الأندية

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

والآن نقولها.. مبارك لرئيسنا وشكرًا لمنافسيه

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى فى برقية تهنئة للرئيس السيسى: لنواصل العمل لوقف العدوان الإسرائيلى على غزة

علي سعدة

مبروك لمصر

جلال حمام

ليس إلا مصر.. لخروج إسرائيل من مستنقع غزة

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. الخصاونة: الملك عبدالله يحشد التأييد الدولى لوقف العدوان على غزة

وائل لطفي

القبض على جمر العروبة

ماجد حبته

اختطاف قنصل بريطانى!

محمود خليل

يا متخلف!

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"هيومن رايتس": الاحتلال ارتكب جريمة حرب بتجويع سكان غزة

الاحتلال يعتقل 34 فلسطينيًا من الضفة بينهم 3 نساء وأسير محرر

فايننشال تايمز: أمان إسرائيل فى عزل نتنياهو وإقامة دولة فلسطينية مستقلة