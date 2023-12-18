السيسى للمصريين: اختياركم لى تكليف أتحمل أمانته أمام الله

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة للشعب المصري، عقب إعلان فوزه بالانتخابات الرئاسية 2024.

وقال السيسي خلال كلمة متلفزة: "أبناء مصر الكرام، إن فخرى بكم، لا حدود ولا نهاية له واختياركم لى فى مهمة قيادة الوطن هو تكليف أتحمل أمانته أمام الله "عز وجل" وأمامكم، وسيشهد التاريخ به وكم ازداد فخرى، وأنا أشهد بعين متأملة جموع الشعب المصرى تعبر عن نفسها، فى المقدمة كان شباب مصر يعبر عن نفسه، وعن حيوية مصر ومستقبلها".

وأردف: "وكالعادة والعهد تثبت المرأة المصرية مرة أخرى أنها صوت الضمير الوطنى المعبر عن صمود وصلابة أمتنا، كما كان عمال مصر وفلاحوها نموذجًا للوعى والإرادة ويؤكدون مرة أخرى أنهم صناع المستقبل وزارعو الأمل، والشكر موصول لجيش مصر وشرطتها وقضائها، الذين أمنوا وأشرفوا على خروج هذه الملحمة الوطنية بتلك الصورة التى استدعت الفخر والاعتزاز".

وختم كلمته: "فى نهاية حديثى إليكم أؤكد أننى كما عاهدتكم رجل مصرى نشأ فى أصالة الحارة المصرية العريقة أنتمى إلى المؤسسة العسكرية، ولا أملك فى مهمتى التى كلفتمونى بها سوى العمل بكم، ومن أجلكم لا أدخر جهدًا، ولا أسعى سوى لإرضاء الله تعالى، وتحقيق آمالكم وتطلعاتكم، إن اختياركم لى لقيادة الوطن إنما هو أمانة أدعو الله أن يوفقنى فى حملها بنجاح، وتسليمها بتجرد، فلنعمل معًا لأجل مصرنا العزيزة وبقوة شعبها واصطفافه الوطنى، دائمًا وأبدًا: تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".



نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024

كان رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوي، أعلن عن أن عدد الناخبين المقيدين ببيانات الناخبين هو 67 مليونًا و32 ألفًا و438 ناخبًا، وعدد من أدلوا بصوتهم 44 مليونًا و777 ألفًا و668 ناخبًا، بنسبة 66.8%، وعدد الأصوات الصحيحة 44 مليونًا و288 ألفًا و361 صوتًا بنسبة 98.9%، وعدد الأصوات الباطلة 489.307 بنسبة 1.1%.

عدد الأصوات في الانتخابات الرئاسية 2024

عبدالفتاح السيسي حصل على 39 مليونًا و702 ألف و451 صوتًا بنسبة 89.6%، من إجمالي نسبة الأصوات الصحيحة.

حازم محمد سليمان عمر حصل على مليون و986 ألفًا و352 صوتًا من الأصوات الصحيحة بنسبة 4.5%.

محمد فريد سعد زهران حصل على مليون و776 ألفًا و952 صوتًا بنسبة 4%.

عبدالسند حسن محمد يمامة حصل على 822 ألفًا و606 أصوات بنسبة 1.9%.