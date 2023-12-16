السبت 16 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أصحاب المحال التجارية لـ«الدستور»: رجل الثلج الأكثر مبيعا ومستعدون لبدء موسم رأس السنة

هدايا الكريسماس
هدايا الكريسماس

«رجل الثلج» أحد المنتجات الأكثر مبيعًا في المحال التجارية، استعدادًا للاحتفال برأس السنة، والكريسماس، الأمر الذي يجعل أنظار الحشود تلتقت إليه وتأج به المحال التجارية، استعدادًا لبدء الاحتفالات ببدء العام الجديد 2024.

أوضح أصحاب المحال التجارية في منطقة النزهة، في محافظة القاهرة، أن رجل الثلج وبابا نويل من أكثر المنتجات التي يقبل عليها المواطنين، وأشاروا إلى أن رجل الثلج هذا العام مصنوع بطريقة حديثه جدًا، وشكلها أنيق.

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في هذا السياق التقت «الدستور» عدد من أصحاب المحال التجارية في منطقة النزهة في محافظة القاهرة، للوقوف على السلع الأكثر اتنشارًا، وحجم الإقبال على الأدوات والاكسسوارات والزينة الخاصة بعيد الميلاد، وسط إقبال كبير من قبل المواطنين، الذين قرروا شراء اكسسوارات العام الجديد قبل أن ترتفع أسعارها خلال الأيام القادمة.

قال كريم محمد، صاحب أحد المحال التجارية لبيع أدوات عيد الميلاد في منطقة النزهة، التابعة لمحافظة القاهرة، إن الأهالي يقبلون بشكل كبير على شراء أدوات الكريسماس، قبل البدء الفعلي للموسم، مشيرًا إلى أن أيام قليلة ويبدأ الاستعداد للاحتفال بالكريسماس.

أوضح معاذ محمد، صاحب أحد المحال التجارية لبيع أدوات عيد الميلاد في  منطقة النزهة، التابعة لمحافظة القاهرة لـ «الدستور» أن رجل الثلج وبابا نويل هم الأكثر مبيعًا، منوهًا أن الأسعار تبدأ من 25 جنيها وتصل لـ500 جنيه، على حسب حجم الدمي والشجر.

أشار فتحي محمود،  صاحب أحد المحال التجارية لبيع أدوات عيد الميلاد في  منطقة النزهة، التابعة لمحافظة القاهرة لـ«الدستور» إلى أن بابا نويل أحد الرموز الأساسية في احتفالات رأس السنة والكريسماس 2024، ولذلك فإن احتفالات رأس السنة لا تخلو من الهدايا والاكسسوارات لشجرة الكريسماس، معقبًا رأس السنة يحتاج لاحتفالات كبيرة.

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المحال التجارية للأحتفال برأس السنة الكريسماس الاحتفالات ببدء العام الجديد 2024 بابا نويل أصحاب المحال التجارية في منطقة النزهة

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