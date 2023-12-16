السبت 16 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد ليلة رأس السنة الميلادية لعام 2024

رأس السنة الميلادية
رأس السنة الميلادية

أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بقدوم عام جديد  وانقضاء عام آخر، ويبدأ الناس في الاستعداد للاحتفال بليلة رأس السنة تقريبًا منذ منتصف شهر ديسمبر، سواء بتعليق الزينة في الشوارع التي تخص تلك الليلة أو تزيين أشجار الكريسماس أمام المنازل وفي الشوارع.

فمع نهاية عام قديم وبداية عام جديد، يتطلع جميع الناس إلى محاولة تحقيق  أحلامهم وآمالهم التي يرغبون في تحقيقها، مما يبعث التفاؤل في نفوسهم ويشعرهم بمحاولة الانتصار على أي أحداث سيئة مروا بها خلال العام المنقضي.

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موعد عيد الفطر 2024 وأول أيام الإجازات الرسمية في العام الجديد


موعد رأس السنة الميلادية 2024:
ودائمًا ترتبط رأس السنة الميلادية بالاحتفالات المبهجة وتقديم البعض الهدايا للاخرين، وكتابة وإرسال التهاني، كل ذلك من مظاهر البهجة التي ينتظرها الجميع حتى يشعروا بالسعادة.

موعد رأس السنة الميلادية 2024

ومنذ منتصف شهر ديسمبر يبدأ الناس في حساب ما تبقى من العام، فموعد رأس السنة الميلادية 2024 هو الحدث الأبرز الذي يترقبه جميع الناس، فقد أوشك عام 2023 على الانتهاء ولم يتبقى سوى أيام قليلة جدًا لينقضي العام الحالي بأحداثه وكل ما مر فيه، ويبدأ العام الجديد مجددًا للأمنيات التي لم تتحقق بعد، فهو دائمًا يأتي بفرص جديدة لإعادة المحاولة واستكمال طريق تحقيق الأمنيات لكل شخص لم يقدر على تحقيق أي شيء.

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موعد إجازة نصف العام الدراسي 2024.. وامتحانات الترم الجديد

يبدأ الاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية 2024 في موعد ثابت من كل عام، وهي ليلة 31 ديسمبر، إذ تبدأ الاحتفالات وتبادل التهنئة وصور رأس السنة المبهجة في الساعات الأخيرة من ذلك اليوم وحتى الساعات الأولى من أول يوم في العام الجديد.

موعد الاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية 2024

بعد انتهاء جميع إجازات عام 2023، يتساءل الجميع عن موعد ليلة رأس السنة لعام 2024، حيث إجازات جديدة ينتظرها البعض للشعور بالراحة والاسترخاء، ولذلك نود أن نذكركم بأن موعد  ليلة رأس السنة لعام 2024 سيكون يوم الاحد الموافق 31 ديسمبر 2023، وسيوافق أول يوم في العام الجديد يوم الاثنين 1 /1 /2024.

 

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أسعار تذاكر عربات النوم في القطارات بمناسبة رأس السنة وإجازة نصف العام

يذكر أن ليلة رأس السنة لعام 2024 هو يوم عمل عادي، بينما تبدأ أولى إجازات عام 2024 من يوم  7 يناير بمناسبة أعياد الميلاد المجيد، وفيه يحتفل المسيحيين بذكرى ميلاد السيد المسيح، وقد تم اعتماد هذه الإجازة كعطلة رسمية لجميع الناس.

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