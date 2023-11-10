الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد إجازة نصف العام الدراسي 2024.. وامتحانات الترم الجديد

تلاميذ الصفوف الابتدائية
تلاميذ الصفوف الابتدائية

تتجه مؤشرات البحث للطلاب ولأولياء الأمور تجاه معرفة موعد اجازة نصف العام 2024 حيث ينتهي الترم الأول في العام الدراسي الجديد 2023-2024 الخميس 25 يناير 2024، ويأتي موعد امتحانات التيرم الأول في العام الدراسي الجديد 2023-2024  وفقًا للخريطة الزمنية التي وضعتها الوزارة، حيث  أن العديد من الطلاب وأولياء الأمور يبحثون عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد  ومواعيد امتحانات نصف العام 2024.

موعد إجازة نصف العام 2024

وكشفت التقارير عن مواعيد امتحانات نصف العام 2024 والخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023-2024 ومواعيد امتحانات نصف العام الدراسي، مشيرًا إلى أن الترم الأول في العام الدراسي الجديد 2023-2024 بدأ  30 سبتمبر 2023 ينتهي الخميس 25 يناير 2024.

موعد امتحانات نصف العام الدراسي 2023/2024 وبداية الإجازة للترم الأول

موعد استلام تابلت الثانوية العامة 2024 وبداية امتحانات الترم الأول

موعد امتحانات نصف العام 2024

ويكون موعد امتحانات الترم الأول في العام الدراسي الجديد، على كالتالي:

بدء امتحانات الترم الأول في العام الدراسي الجديد يوم الأحد 14 يناير 2024. 

ثم بدء امتحان الترم الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى يوم الثلاثاء 9 يناير 2024.

وبالتالي تصبح إجازة نصف العام الدراسي في 27 يناير 2024 حيث يأتي موعد امتحانات الترم الأول في العام الدراسي الجديد 2023-2024، كالاتي: موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023-2024 يكون الأحد 14 يناير 2024، وبدء امتحان الترم الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى يوم الثلاثاء 9 يناير 2024.

وكان قد أكدت وزارة التعليم  أن  بدء الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجديد 2023-2024 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، اعتبارًا من السبت 10 فبراير 2024 وحتى الخميس 6 يونيو 2024.

 

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