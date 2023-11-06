موعد امتحانات نصف العام الدراسي 2023/2024 وبداية الإجازة للترم الأول

موعد امتحانات نصف العام 2024 للعام الدراسي 2023/2024، ارتفعت معدلات البحث، على جوجل من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور والمعلمين بتلك الكلمات البحثية، لمعرفة موعد الاختبارات، والتي اقترب موعدها مع بدء العام الجديد 2024.

وتستمر الاختبارات، أسبوعين تقريبًا لصفوف النقل وفق جداول الامتحانات التي تنشر بشكل رسمي قرب موعد الامتحانات.

موعد امتحانات نصف العام 2024

وفق الخريطة الزمنية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للعام الدراسي الجديد 2023/2024، تقدم “الدستور” في التقرير التالي موعد امتحانات نصف العام 2024 .

تبدأ امتحانات نصف العام لصفوف النقل بداية من الثلاثاء 9 يناير 2024، وفق الخريطة الزمنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الدراسي 2023/2024 .

موعد إجازة نصف العام الدراسي

من السبت ٢٧ يناير ٢٠٢٤ وتستمر حتى الخميس ٨ فبراير 2024، تبدأ إجازة نصف العام الدراسي، ثم يبدأ الترم الثاني من السبت ١٠ فبراير ٢٠٢٤ وحتى الخميس ٦ يونيو ٢٠٢٤.

بينما تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لكافة صفوف النقل والشهادة الإعدادية في يوم السبت الموافق 25 مايو 2024، وسيخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لكافة الصفوف.

موعد امتحانات الدبلومات الفنية والثانوية العامة 2024

ووفقا للخريطة الزمنية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية 2024 يوم السبت 1 يونيو 2024، وسوف تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 في يوم السبت 15 يونيو 2024.

وانطلقت الدراسة يوم السبت 30 سبتمبر 2023، وفقا للخريطة الزمنية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وستستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة حوالي 14 أسبوعا، وستنتهى فى يوم الخميس 4 يناير 2024، وستبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول في يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، وستنتهى الخميس 25 يناير 2024.