"التعليم" تعلن مقرر شهر نوفمبر للصف الخامس الابتدائي

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المقرر الدراسي لطلاب الصف الخامس الابتدائي، فى شهر نوفمبر، للمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة.

مقرر شهر نوفمبر للصف الخامس الابتدائي

مقرر شهر نوفمبر للصف الخامس الابتدائي اللغة العربية

الموضوع الثالث من المحور الأول

الموضوع الأول من المحور الثاني

مقرر شهر نوفمبر للصف الخامس الابتدائي رياضيات

الوحدة الثالثة من الدرس الأول إلى الدرس الخامس

الوحدة الرابعة من درس الأول إلى الخامس

الوحدة الخامسة الدرس الأول وحتى الرابع

مقرر شهر نوفمبر للصف الخامس الابتدائي لغة إنجليزية

unit 3

review 1

unit4

مقرر شهر نوفمبر للصف الخامس الابتدائي دراسات اجتماعية

الحاجات والموارد الاقتصادية.

الموارد المائية في بلدي.

الموارد المعدنية في بلدي.

مصادر الطاقة في بلدي.

اختراع النقود وتطورها.

وكانت أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن بدء تدريب مديرى المدارس الجدد بداية من اليوم الأحد وحتى الخميس 16 نوفمبر، موضحة أنه من المقرر أن يحضر الوزير الدكتور رضا حجازى أول يوم فى البرنامج التدريبى، الذى يعقد بالسادس من أكتوبر وعدد من قيادات الوزارة، كما يشمل التدريب زيارة ميدانية لعدد من المدارس المتميزة التى يتم ترشيحها من مديرى المديريات التعليمية كل فى نطاق اختصاصه.

وتستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لتعيين مديري مدارس جدد خلال الفترة المقبلة، حيث أكد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم إصدار قرار وزارى لتعيين خريجى الدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية لاختيار ألف مدير مدرسة من المعلمين الشباب الكفء والمتميزين.

وأوضح الوزير أن هؤلاء المعلمين تم تدريبهم من خلال جهة معنية، بأعلى المعايير العلمية والفنية لانتقاء أفضل العناصر والكوادر البشرية لوظائف مديرى المدارس، وذلك بعد اجتيازهم للتدريب والتأهيل الشامل الذى يتناسب مع طبيعة عملهم.